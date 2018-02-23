Думай глобально, действуй локально в BISP

Череда небольших изменений как путь к большим переменам - принцип программы CAS в BISP.

24 Февраля 2018 09:00:00

В течение последних пяти месяцев старшеклассники BISP, заканчивающие обучение по программе международного бакалавриата (IB) приняли участие в целой серии фантастических проектов в рамках курса общественных деятельности Community Action and Service (CAS), являющегося составной частью дипломной программы. Один из принципов CAS – «мысли глобально, действуй локально», и то, как учащиеся 12 и 13 годов обучения взаимодействуют с местным сообществом Пхукета, показывает, что они прониклись этим принципом всей душой.

Так, старшеклассники каждую неделю принимают в школе воспитанников Koh Kaew SOS Village, которые играют в разные игры на площадке раннего развития BISP под руководством будущих выпускников. Посещают школу и учащиеся Phuket Sunshine Village, осваивающие здесь умение плавать и основы безопасности на воде. Оба этих навыка принципиально важны на нашем прекрасном острове, а изучать их им помогают члены сборной BISP по плаванию, регулярно участвующие в соревнованиях национального и международного уровня, и защищающие на них честь своих стран.

Другие старшеклассники поддерживают деятельность организации Phuket Animal Welfare Society (PAWS), широкой известной по всему Пхукету, благодаря заботе о местных кошках и собаках. В рамках курса CAS учащиеся BISP еженедельно помогают ветеринарам PAWS в их работе.

Нельзя не упомянуть и одно из крупнейших начинаний BISP последних лет – проект по строительству миссионерского судна Ixdos, в котором участвуют многие школьники. Автор проекта – бывший педагог BISP, который при поддержке местного сообщества с нуля построил парусную яхту, чтобы обеспечить жителям труднодоступных прибрежных районов доступ к медицинским услугам. Лодка с медиками-волонтерами на борту будет, в частности, заниматься вакцинацией детей, которые иначе никогда бы не получили жизненно необходимых прививок. Старшеклассники BISP продемонстрировали образцовое понимание важности проекта Ixdos. Школьники не только организовали сбор средств на закупку необходимого для лодки, но и провели многие часы за строительством, покраской и снаряжением судна.

Самый свежий из проектов в рамках программы CAS – кампания по поддержке школы Lvea Village School в Камбодже. Более 400 учащихся этой школы изучают английский язык вместе с учителями-волонтерами, а старшеклассники BISP недавно провели благотворительный конкурс талантов, в ходе которого собрали достаточно средств, для открытия в школе третьего класса для учащихся (и единственного, имеющего стены со всех четырех сторон). Финансовой поддержкой деятельность учащихся не ограничились, и в ходе последних каникул они сами отправились в Камбоджу, чтобы поработать в школе учителями английского. Для многих из воспитанников Lvea Village School это стало первым опытом общения с носителями английского языка. Все участники поездки получили от нее удовольствие, а совместный опыт укрепил связи между ними.

Не забывают учащиеся BISP и о необходимости заботы о природе и экологии. Недавно воспитанники школы презентовали программу Happy Green World, которая состоит из книги, настольной игры и путеводителя, цель которых – рассказать детям о важности правильной утилизации и переработки отходов. Группа старшеклассников решила в рамках курса CAS создать версию Happy Green World на тайском языке. Результатом этой работы стал образовательный продукт, который можно распространять в тайских школах Пхукета, а при наличии финансирования, и по всему Таиланду.

Дэвид Берман, координатор расширенных образовательных дисциплин в British International School Phuket.