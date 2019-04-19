ДТП в Патонге обошлось иностранцу в 30 тысяч бат

Шеф полиции Патонга прокомментировал ДТП с участием двух мотоциклов, получившее широкий резонанс в соцсетях после публикации видеозаписи событий, последовавших за столкновением байков.

Варанья Промпинпарат

19 Апреля 2019, 03:13 PM

Фото: Supplied

В пятницу, 19 апреля, полиция Патонга опубликовала на своей странице официальное заявление по следам ДТП на выезде с Soi Sansabai на Phra Metta Rd. Двумя днями ранее там столкнулись два скутера, на одном из которых (Honda X-ADV) находился иностранец, а на другом (Honda Zoomer X) – две гражданки Таиланда. За столкновением последовала перебранка между одной из участниц аварии и неким иностранцем, прибывшим на место событий сразу после ДТП. Видеозапись конфликта получила широкий резонанс на Facebook, при этом в постах и комментариях прозвучало слово «мафия» в адрес иностранца.

В беседе с The Phuket News шеф полиции Патонга полковник Анотай Джиндамани пояснил, что решил отреагировать на резонанс в сети, поскольку «хотел, чтобы люди поняли, что фигурирующий в ролик иностранец никакая не мафия, как предположили некоторые».

«Водитель скутера Honda X-ADV не проявил осторожности при выезде с Soi Sansabai, что привело к столкновению со скутером Honda Zoomer X. Пассажирка Honda Zoomer X получила в результате столкновения травму, а сам скутер был поврежден. Однако стороны пришли к соглашению. Управлявший первым байком иностранец заплатит за ущерб и покроет ремонт. Также он был оштрафован полицией», – говорится в заявлении полицейского участка Патонга.

Завершается заявлением призывом к водителям соблюдать осторожность на дорогах и не давать волю эмоциям в случае каких-либо происшествий.

В телефонном разговоре с The Phuket News полковник Джиндамани уточнил размер упомянутых выше штрафа и компенсации.

«Полиция оштрафовала водителя Honda X-ADV на 400 бат за опасное вождение, повлекшее за собой ДТП. Также он согласился выплатить 30 тыс. бат на ремонт скутера и покрытие медицинских расходов», – заявил шеф полиции Патонга.

Полковник Джиндамани не раскрыл имен участников ДТП и не коснулся вопросов о том, были ли у них водительские права требуемых категорий и защитные шлемы.

Характер травм, полученных одной из участниц аварии офицер также не уточнил. При этом обязательная страховка, оформляемая на любую технику раз в год, предназначена именно на случаи ДТП с пострадавшими.