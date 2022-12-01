DSI начал охоту на ворующих электричество майнеров криптовалюты

В Бангкоке прошли обыски в рамках расследования деятельности майнеров криптовалюты, нелегально подключившихся к сетям электроснабжения и воровавших электричество минимум на десятки тысяч бат ежемесячно. Прошедшие в столице рейды возглавил начальник Департамента специальных расследований (DSI) Трайярит Темхивонг. Жителям Пхукета он может быть известен, в частности, по делу о нелегальном захвате земли на Лайане, где речь шла о возвращении государству имущества на 50 млрд бат.

Новости Пхукета

1 Декабря 2022, 11:48 AM

Майнинг криптовалюты в Таиланде требует огромных расходов на электричество. Но только если подключаться через счетчик. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, в ходе рейдов в Бангкоке и Нонтхабури официальные лица обыскали 50 помещений, где были организованы фермы для майнинга криптовалют. Претензия к крипто-бизнесменам заключается не в самом факте майнинга, а в том, что владельцы ферм не платили за электричество для своего крайне энергоемкого бизнеса. Электричество в больших объемах нужно и компьютерам, ведущим майнинг, и кондиционерам, без которых функционирование фермы в тайском климате просто невозможно.

В публикации столичной газеты приводятся лишь ограниченные подробности прошедших рейдов. В частности, не указаны даты проведения обысков, ничего не сказано о подозреваемых и о том, был ли вообще кто-то задержан при досмотре 50 помещений или криптовалютные фермы везде стояли без присмотра.

Газета лишь указывает, что обыски проводили DSI, Центральный институт криминалистики, Департамент таможни, Управление энергоснабжения Бангкока (МЕА) и Управление энергоснабжения провинций (РЕА).

В частности, в ходе операции были досмотрены три таунхауса на Samakee Rd. в тамбоне Та-Сай провинции Нонтхабури. Там было обнаружено не указанное число компьютеров, использовавшихся для майнинга криптовалют. Электричество к ним было подведено по скрытым в потолке кабелям, подключенным к сети в обход счетчиков, рассказал доктор Темхивонг из DSI.

По словам главы DSI, в 10 других зданиях было обнаружено более 30 компьютеров в каждом, которые должны потреблять электричества на сумму не менее 10 тыс. бат в месяц, однако владельцы жилья платили лишь 300 бат. Глава DSI говорил о потреблении электричества компьютерами, но очевидно, что криптовалютная ферма должна была расходовать немало энергии на кондиционеры.

Доктор Темхивонг добавил, что всего в майнинговую сеть, которую расследует DSI, могут входить около 3 тыс. компьютеров, а суммарный объем ущерба от нелегального подключения к энергосетям может составлять 500 млн бат. Следователи полагают, что у сети может быть единый оператор – один человек или группа лиц. Не исключена причастность «иностранных инвесторов» или кого-то из местных властей.

«В ходе своего первичного расследования мы установили, что владелец этих зданий – тайский гражданин. Мы привлечем этого человека к ответственности, даже если выявится связь сети с иностранных инвесторами и тайскими правительственными служащими», – заверил глава DSI.

Многие дела, которые ведет DSI, действительно по своему характеру предполагают возможную причастность государственных служащих. Упомянутый выше захват земли на пляже Лайан – не исключение, поскольку «владельцы» пляжных построек имели документы на руках, которые были выданы государственными органами.

Кроме того, не может не обращать на себя внимания тот факт, что само приведение в исполнение решения Верховного суда заняло почти пять лет, в течение которых местные власти раз за разом выносили финальные предупреждения, но никаких более решительных мер не принимали.

Тайский DSI зачастую сравнивают с американским ФБР. Ведомство занимается особо важными делами и при этом не входит в структуру полиции, подчиняясь Министерству юстиции.

Одним из самых резонансных дел DSI на Пхукете была кампания против «влиятельных бизнесменов» из сфер такси и пляжного бизнеса после военного переворота 2014 года. Среди привлекших внимание властей «влиятельных лиц» были бывший мэр Патонга Пиан Кисин и его сыновья. В октябре того же года старший господин Кисин трагически скончался, расследование в связи с этим было поставлено на паузу.