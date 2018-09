Друг в доме: Почему собакам нужна их шерсть даже в пхукетском климате Брить или не брить? Профессиональный кинолог Рассел Дистанс Рассел рассказывает о том, зачем собакам нужна меховая шуба даже в жарком климате. Расселл Дистанс Расселл 29 Сентября 2018 09:00:00 Фото: Abbie Love Одна из вечных тем для споров между владельцами собак – вопрос собачьей стрижки. Можно ли вообще стричь и брить собак? Помогает ли им это справляться с жарой? На первый взгляд предположение о пользе стрижки кажется логичным. Если хозяин собаки не вынесет целого дня в шубе, то и в случае с его питомцем все точно так же. На самом деле это предположение ошибочно, поскольку в данном случае хозяин применяет человеческую логику к собачьей проблеме. Я не буду сейчас углубляться в закон Ньютона-Рихмана и его применение к терморегуляции у собак, а скажу коротко: «Шерстяная шуба собакам нужна». Для начала, важно помнить, что во многих отношениях физиология человека отличается от физиологии его питомца животного, к примеру, собаки. Опасения относительно самочувствия наших питомцев под пхукетским солнцем не беспочвенны, и хозяин действительно может многими способами помочь четвероногому другу чувствовать себя лучше. Однако избавление от шерсти в число этих способов не входит. Зачастую оно может быть намного более опасным, чем вы думаете. Природная солнцезащита Когда нам жарко, мы потеем – таков естественный механизм охлаждения у человека. Собаки этим механизмом не обладают, потовые железы у них есть только на лапах, а их роль в общем процессе терморегуляции крайне мала. Зато учащенное дыхание собаки и высунутый язык – это как раз собачий способ снижения температуры тела. Таким образом избавление от шерсти не поможет собаке лучше охлаждать тело, а только навредит. Шерстяной покров у собак выполняет роль естественного барьера, защищающего кожу от ультрафиолета. Как мы пользуемся солнцезащитным кремом, так собаки пользуются шерстью. Отсутствие естественного солнцезащитного барьера грозит перегревом, солнечными ожогами, тепловым ударом и даже развитием рака кожи. В то же время, слишком плотный шерстяной покров (особенно если шерсть спутанная) препятствует здоровой циркуляции воздуха, необходимой для терморегуляции. По этой причине собакам требуется регулярно расчесывание для предотвращения образования комков и удаления отмерших волос. Расчесывание шерсти помогает ей поддерживать функцию дышащего барьера и помогает телу собаки осуществлять естественную терморегуляцию. Шуба с подкладкой Представители некоторых пород собак (немецкие овчарки, лабрадоры, золотые ретриверы и многие другие) имеют двойной шерстяной покров, состоящий из верхней шерсти и нижнего подшерстка, которые состригать нельзя. Другие собаки отличаются тем, что шерсть у них отрастает до определенной длины, после чего рост прекращается и начинается регулярное обновление покрова за счет линьки. Этот процесс происходит постоянно, хотя в определенные моменты собака линяет более активно, чем обычно. Короткая стрижка шерсти у таких собак нарушает процесс линьки, поскольку из-за меньшего веса подстриженным шерстинкам может быть труднее выпадать. Способствуют здоровому обновлению шерстяного покрова расчесывание и регулярное купание, помогающее удалению отмерших шерстинок. Игнорирование этой потребности собаки может привести к образованию комков в шерсти, замедлению роста шерсти, изменению окраса, кожными проблемам. Еженедельное расчесывание при помощи специальной щетки или перчатки, а также ежемесячное купание помогут снизить риск появления перечисленных проблем. Также стоит знать, что в некоторых случаях даже однократная короткая стрижка может привести к тому, что шерстяной покров уже не будет расти так, как до процедуры. Также стрижка может приводить к образованию проплешин, да и сама собака, к примеру, может продолжить чесаться так, как будто шерсть на месте, что приведет к повреждению кожи. Средства от жары Конечно, помогать собаке соблюдать термобаланс в жаркие дни – принципиально важный момент. Но вместо того, чтобы усугублять ситуацию короткой стрижкой шерсти, можно сделать несколько других вещей. Во-первых, стоит убедиться, что у вашего питомца всегда есть доступ к чистой воде и возможность скрыться от солнца в тени. Кроме того, можно организовать для собаки неглубокий бассейн, где она сможет освежиться. Главное, не забывайте менять воду на регулярной основе и не организуйте бассейн под прямыми солнечными лучами. Также собака может оценить замену привычной лежанки на «подвесную», выполненную в виде своеобразного «батута» – такая конструкция способствует циркуляции воздуха под телом лежащего питомца. И конечно, не забывайте о необходимости расчесывать шерсть питомца, чтобы она всегда была в превосходном состоянии. Получить дополнительную информацию о собаках и всем, что с ними связано, можно на сайте k9pointacademy.com, а также по телефону 091 654 1960 и электронной почте info@k9pointacademy.com. Canine Point Academy – единственная организация K9 в Таиланде, имеющая аккредитацию в качестве сертификационного центра дрессировщиков CCPDT и оценщика American Kennel Club (AKC). Добавьте новостную ленту на свой сайт Сурачет Хакпан возглавит Иммиграционное бюро Таиланда История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели Пхукетский спорт в ассортименте Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus