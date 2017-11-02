Древняя традиция: Театр на церемонии Королевской кремации

Театрализованные шоу на похоронной церемонии могут удивить европейца, однако в Таиланде соответствующая практика имеет давнюю историю – столь же древнюю, сколь и сама традиция Королевской кремации.

11 Ноября 2017 09:00:00

«Королевская кремация – это важное событие, и присутствие в ней культурно-развлекательного элемента – традиция со времен Аюттхайи», – объяснял министр культуры Таиланда Вира Ротпотчанарат.

«Они знаменуют окончание периода траура и одновременно прославляют ушедшего из жизни монарха», – приводила слова министра газета Bangkok Post.

И действительно, в течение всего года со дня смерти Короля Пхумипона Адульядета жители Таиланда не только скорбели, но и прославляли Раму IX, вспоминая его свершения и делая добрые дела с именем Короля на устах. Церемония же Королевской кремации стала кульминацией прославления монарха и наглядной демонстрацией его величия.

Королевское искусство

Первая церемония Королевской кремации состоялась в Сиаме в 1796 году, когда страна прощалась с Сомдетом Пхра Патхом Боромманахачаноком, отцом Рамы I, основавшего правящую по нынешней день династию Чакри.

Программа церемонии в 1796 году включала костюмированный танцевальный театр кхон, традиционный театр лакхон, театр кукол хун, театр теней нанг, китайскую оперу, танцы народности мон, выступления канатоходцев и акробатов.

Как утверждают исторические хроники, для зрителей была разыграна масштабная батальная постановка кхон чак рок, в ходе которой актеры придворного театра изобразили битву армий Тхотсакана и Рамы из эпоса «Рамакиен».

С того момента театрализованные постановки стали неотъемлемой частью Королевской кремации, а в конце XX века свой вклад в оживление традиции внесла Принцесса Сириндхорн. В 1996 году Таиланд прощался с Принцессой-Матерью, и Ее Высочество пожелала, чтобы церемония была не такой тихой, как прощание с Королевой Рамбхай Барни в 1985 году.

В ходе Королевской кремации 1996 года зрителям были представлены традиционный театр лакхон нок, театр теней кхон на джо и кукольный спектакль хун крабок (впервые в истории на Королевской кремации).

Те же три вида традиционного искусства сопровождали прощание с Принцессой Гальяни Вадханой в 2008 году. Одновременно участникам церемонии был представлен театр хун лакхон лек и выступление симфонического оркестра.

В ходе же прощания с Принцессой Бетратаной Рачасудой в 2012 году одна из сцен была отдана под исполнение западной музыки (на двух других снова ставился тайский театр), так что программа сделала еще один шаг по пути эволюции.

Традиции и будущее

Программа прощания с Королем Пхумипоном Адульядетом также составлялась таким образом, чтобы в ней сочетались древние традиции Сиама и современность.

На первой из трех сцен участникам церемонии были представлены традиционный театр теней нанг и танцевальный театр кхон. Постановки базировались на эпосе «Рамакиен», задействовано в них было 1120 человек.

Вторая сцена была отдана актерам традиционного театра лакхон, которые поставили там серию представлений на основе сюжетов классической литературы инао. На той же сцене зрителям были показаны кукольный спектакль хун крабок и постановки «Пхра Маха Джанака» и «Манора», обе из которых обрели свой нынешний вид и звучание благодаря Пхумипону Адульядету. Всего в постановках на второй сцене было задействовано 422 человека.

На третьей сцене шла более современная программа. Там также ставили балет «Манора» на музыку Рамы IX, а кроме того, исполняли другие сочиненные Королем музыкальные композиции. На третьей сцене выступали артисты Департамента изящных искусств, Королевского симфонического оркестра Бангкока, оркестров полиции и вооруженных сил, Университета Чулалонгкорна и основанного Королем музыкального коллектива Au Sau Friday Band – в общей сложности 942 человека.

Кроме того, непосредственно перед Королевским крематорием была показана постановка кхон на фай. Организаторы церемонии выбрали сюжет из «Рамакиена», который сам Рама IX регулярно выбирал для исполнения, когда принимал правителей других стран.

«Кхон най фай – это важное шоу в память о доброте Короля Рамы IX. В частности, эпизод «Йок Роп» (марширующих армий) Его Величество сам регулярно выбирал для исполнения труппой Департамента изящных искусств, когда принимал августейших гостей. Также Король предложил внести некоторые изменения в постановку, чтобы она стала еще более красивой и гармоничной. В знак нашей благодарности более 300 актеров и музыкантов исполнят этот эпизод», – отмечал перед Королевской кремацией глава Департамента изящных искусств Анандха Чучоти.

Культурная программа продолжалась 12 часов: с шести вечера и до шести утра, прерываясь на время церемоний в Королевском крематории. Все постановки транслировались по национальному телевидению.