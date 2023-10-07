Древний город Си-Тхеп стал объектом всемирного наследия

В перечне объектов, которые Таиланд хотел бы видеть среди официального наследия ЮНЕСКО сложно не запутаться. Каждое заявление властей о намерения подается в СМИ как нечто, что должно сбыться буквально через неделю. Впрочем, еще до того, как пройдет неделя, все успевают забыть о новости. Не удивительно, что не стала событием и прошедшая в сентябре сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя она дала конкретные и радостные для Таиланда результаты – список официально признанных сокровищ Королевства увеличился до семи пунктов. Соответствующий статус получил исторический парк Си-Тхеп в Пхетчабуне, номинированный в 2019 году. На сайте ЮНЕСКО он значится как «Древний город Си-Тхеп и памятники Дваравати».

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Cайт ЮНЕСКО описывает Си-Тхеп следующими словами: «Древний город Си-Тхеп и его монументы Дваравати представляют собой единый комплекс из трех компонентов: четко сохранившийся двойной-город с окруженными рвами внутренним и внешним городами; огромный древний монумент Кхао-Кланг-Ноу и древний пещерный комплекс Кхао-Тхамморат. Вместе они являются образцом архитектуры, художественных традиций и религиозного разнообразия Империи Дваравати, процветавшей на территории нынешнего центрального Таиланда с VI по Х века».

Как отмечает ЮНЕСКО, памятники Дваравати в Таиланде имеют ярко выраженные индийские черты, однако это не заимствование, а переработка и местная интерпретация традиций, пришедших в регион из древней Индии. Архитектурно-художественное наследие Дваравати рассматривается специалистами как отдельная традиция, причем именуется она Школой искусства Си-Тхеп. Влияние этой школы, как указывает ЮНЕСКО, можно заметить и в культурах других, более поздних цивилизаций Юго-Восточной Азии.

Монское государство Дваравати сформировалось на территории нынешнего центрального Таиланда (всего 200 км к северу от современного Бангкока) примерно в IV веке. Название ему было дано по надписям на найденных при раскопках монетах, на которых были выбиты слова «Сри дваравати», то есть «Сри со многими воротами» на санскрите. Слово «Сри» в данном смысле следует воспринимать как «государство». Использование имени этой индуистской богини, супруги Индры, в таком переносном значении было широко распространено по всему региону.

При этом нужно отметить, что Империя Дваравати в период своего расцвета (VIII-X века) была именно буддистской, тогда как в соседних государствах, хотя ранний период (VI-VIII века считается индуистским). В соседних же государствах, таких как Ченнай,

В период расцвета Империя Дваравати была могущественным государством, влияние которого простиралось вплоть до центральной части Малаккского полуострова на юге и до нынешнего Чианг-Мая на севере. Во второй половине VII века началось строительство новой столицы Дваравати – Накхон-Патхома. Не будет преувеличением сказать, что еще в те годы мудрые правители оценили стратегическую локацию на берегу Сиамского залива, где затем, в XVIII веке, будет основан Бангкок.

Государство Дваравати, впрочем, было децентрализованным. Правители городов-государств подчинялись Накхон-Патхому, но единой казны и системы хранения продуктовых запасов (риса, в первую очередь) не было. Двараватские «полисы» заботились о себе сами, хотя и признавали власть столицы.

О том, что Империя Дваравати была успешным государством, говорит тот факт, что в полисы тянулись жители других районов. Полноправными гражданами они не становились, исконное земледельческое население оставалось выше мигрантов в социальной иерархии, но и рабами не были. Эта каста все-таки являлась отдельной.

Постепенный упадок Дваравати начался во второй половине VIII века. Сначала были утрачены владения на Малаккском полуострове, а столица была перенесена в Лопбури. Затем начались затяжные войны на севере, которые истощили и распылили силы Дваравати. В начале XI века последовало новое вторжение с юга, и в итоге страна вошла в состав Кхмерской империи. В XII веке моны предприняли несколько попыток восстановить независимость на фоне временного ослабления кхмеров, но успехи были кратковременными.

В XIII веке государство монов все же было возрождено, но уже в статусе вассала сиамского Сукхотхая, которым правил Рама Камхенг. К концу столетия моны были полностью ассимилированы сиамцами, история Дваравати подошли к концу, но Си-Тхеп в Пхетчабуне остается памятником этой уникальной культуры. Сохранившиеся объекты датируются именно периодом расцвета государства Дваравати.

«Я хочу повторить слова Министерства иностранных дел Таиланда о том, что это признание – огромная гордость для тайского народа. Оно укрепляет международное признание наших ценностей и подчеркивает значение древнего города Си-Тхеп как объекта всемирного культурного наследия. Это решение также означает начало более плодотворной совместной работы по сохранению, восстановлению и защите этого бесценного объекта, который должен стать центром знаний и сокровищницей не только для нынешних жителей всего мира, но и будущих поколений», – заявила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

«Я надеюсь и хочу, чтобы это сотрудничество и коллективные действия по сохранению и защите исторических ценностей были признаны на национальном уровне и стали частью смыслов, вкладываемых во все туристические продукты и услуги тайской отраслью туризма и путешествий, поскольку в нынешней новой эпохе мы стремимся реализовывать цели ответственного и устойчивого туризма (STG)», – добавила госпожа Киатпхайбун.

Всего в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО значатся семь тайских достопримечательностей:

Древний город Сукхотхай; Древний город Аюттхайя; Заповедники Тхуанг-Яй и Хуай-Кха-Кхэнг; Археологическая площадка Бан-Чианг; Лесной комплекса Донг-Пхайя-Йен и Кхао-Яй; Лесной комплекс Кэнг-Крачан; Древний город Си-Тхеп.

Исторический парк Си-Тхеп (Si Thep Historical Park) находится в провинции Пхетчбун, примерно в 200 км к северу от Бангкока. Достопримечательность открыта с 8:00 утра до 16:30 дня, указанная на сайте ТАТ стоимость входного билета – 100 бат. Подробнее на www.tourismthailand.org/Attraction/si-thep-historical-park.