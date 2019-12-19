На фоне появившихся в пхукетской прессе резонансных, но недостоверных сообщений о ликвидации Dream Phuket Hotel & Spa клуб поспешил заверить публику, что слухи о его кончине несколько преувеличены. Опровергая выводы СМИ, менеджмент пхукетского отеля и одноименного пляжного клуба заверил, что Dream по-прежнему работает как всегда, рад всем гостям и с нетерпением ждет начала насыщенной новогодней программы.

Новости Пхукета

19 Декабря 2019, 05:16 PM

Dream Phuket опроверг слухи о своем закрытии. Фото: Dream Phuket

В минувшую среду, 18 декабря, сингапурское издание The Straits Times сообщило о ликвидации компании Castlewood Group, владеющей пхукетским Dream Phuket Hotel & Spa.

Соответствующая новость вызвала большой резонанс в Таиланде после того, как один из пхукетских вебсайтов опубликовал свою заметку по данной теме, в которой заявил, что с ликвидацией Castlewood Group прекратит существование и ее флагманский проект на Пхукете

Сегодня утром генеральный менеджер Dream Phuket Hotel & Spa Крис Адамс опроверг выводы местной прессы и заверил, что в изначальных сообщениях о ликвидации шла речь «только о сингапурских активах Castlewood, а не о тайских».

«Dream Phuket Hotel & Spa не ликвидируется. Мы работаем как обычно», – заявил господин Адамс.

На фоне приближения праздничного сезона господин Адамс поспешил развеять возможные страхи гостей, включая тех, кто уже забронировал номера в Dream в новогодние праздники.

«В течение последних четырех лет мы вели успешную деятельность на Пхукете и мы продолжим развивать бизнес в течение многих грядущих лет», – заверил генеральный менеджер отеля.

Господин Адамс отметил, что у отеля Dream и его пляжного клуба большие планы на сезон: «У нас большой объем бронирований на сезон. И с нетерпением ждем возможности порадовать гостей все тем же уровнем профессионального сервиса и той же яркой развлекательной программой, которыми мы славимся».

«Столики на рождественский бранч почти полностью забронированы, места на новогодней вечеринке Kandiland New Year Eve также бронируются быстро», – отметил Адамс – «Оба мероприятия обещают быть наполнены весельем и насыщенным действием».

Заместитель исполнительного менеджера Dream Патсада Саттхачарон также сегодня утром подчеркнула, что клуб готовит серию захватывающих мероприятий на праздничный сезон, включая выступления зарубежных диджеев, певцов и танцоров, фейерверки и декорации мирового уровня.