Dream Phuket опроверг слухи о своем закрытии

В минувшую среду, 18 декабря, сингапурское издание The Straits Times сообщило о ликвидации компании Castlewood Group, владеющей пхукетским Dream Phuket Hotel & Spa.
Соответствующая новость вызвала большой резонанс в Таиланде после того, как один из пхукетских вебсайтов опубликовал свою заметку по данной теме, в которой заявил, что с ликвидацией Castlewood Group прекратит существование и ее флагманский проект на Пхукете
Сегодня утром генеральный менеджер Dream Phuket Hotel & Spa Крис Адамс опроверг выводы местной прессы и заверил, что в изначальных сообщениях о ликвидации шла речь «только о сингапурских активах Castlewood, а не о тайских».
«Dream Phuket Hotel & Spa не ликвидируется. Мы работаем как обычно», – заявил господин Адамс.
На фоне приближения праздничного сезона господин Адамс поспешил развеять возможные страхи гостей, включая тех, кто уже забронировал номера в Dream в новогодние праздники.
«В течение последних четырех лет мы вели успешную деятельность на Пхукете и мы продолжим развивать бизнес в течение многих грядущих лет», – заверил генеральный менеджер отеля.
Господин Адамс отметил, что у отеля Dream и его пляжного клуба большие планы на сезон: «У нас большой объем бронирований на сезон. И с нетерпением ждем возможности порадовать гостей все тем же уровнем профессионального сервиса и той же яркой развлекательной программой, которыми мы славимся».
«Столики на рождественский бранч почти полностью забронированы, места на новогодней вечеринке Kandiland New Year Eve также бронируются быстро», – отметил Адамс – «Оба мероприятия обещают быть наполнены весельем и насыщенным действием».
Заместитель исполнительного менеджера Dream Патсада Саттхачарон также сегодня утром подчеркнула, что клуб готовит серию захватывающих мероприятий на праздничный сезон, включая выступления зарубежных диджеев, певцов и танцоров, фейерверки и декорации мирового уровня.