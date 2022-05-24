Драка со стрельбой произошла среди подростков в Ко-Кэу

Полиция Пхукета расследует сообщение о драке между двумя подростковым группировками в Ко-Кэу поздним вечером 23 мая. Согласно предварительным данным, на месте событий раздавалась стрельба, один из тинейджеров получил огнестрельное ранение ноги.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Мая 2022, 05:51 PM

Полиция расследует стрельбу в Ко-Кэу. Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Полиция получила сообщение о происшествии на Soi Koh Kaew 13 около 23:50 вечера. Позвонивший человек рассказал о дерущихся тинейджерах, а также проинформировал, что слышал звуки выстрелов.

Когда полицейские прибыли на место событий, никого из участников событий там уже не было. Очевидцы сообщили, что молодые люди перелезли через забор одного из домов поселка Habitia Koh Keaw и скрылись.

На месте событий был обнаружен след от пули. Также полицейским сообщили о том, что один из молодых людей получил огнестрельное ранение ноги. Полиция проводит расследование.