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Дождливая погода установилась на Пхукете до 17 сентября

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) прогнозирует, что дожди разной степени интенсивности будут идти на Пхукете и в других провинциях на побережье Андаманского моря вплоть до 17 сентября.

Новости Пхукета

13 Сентября 2020, 12:52 PM
Тайские синоптики обещают еще больше дождей. Фото: Kiattikul Chumanee

Тайские синоптики обещают еще больше дождей. Фото: Kiattikul Chumanee

В прогнозе TMD говорится, что сильные осадки ожидаются на 60-80% территории побережья. Сила ветра в ближайшие дни (до 15 сентября) будет составлять 15-35 км/ч, а затем – 20-35 км/ч.

Высота волн на море будет достигать 2 м в обычных условиях и 3 м во время штормов. Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.

Также обильные осадки могут привести к локальным наводнениям и сходам грунта в холмистых районах.




 

 

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