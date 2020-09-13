Дождливая погода установилась на Пхукете до 17 сентября

В прогнозе TMD говорится, что сильные осадки ожидаются на 60-80% территории побережья. Сила ветра в ближайшие дни (до 15 сентября) будет составлять 15-35 км/ч, а затем – 20-35 км/ч.
Высота волн на море будет достигать 2 м в обычных условиях и 3 м во время штормов. Капитанам морских судов предписано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда в штормовую погоду должны оставаться на берегу.
Также обильные осадки могут привести к локальным наводнениям и сходам грунта в холмистых районах.