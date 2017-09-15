Дожди вызвали оползень в Камале и наводнения по всему Пхукету

Экстренные службы и муниципальные рабочие ликвидируют последствия сильных дождей, обрушившихся на Пхукет ночью и утром 15 сентября.

15 Сентября 2017 13:01:48

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в Метеорологическом департаменте Таиланда (TMD), за три часа с 7:00 до 10:00 утра в Пхукет-Тауне выпало не менее 80 мм осадков, что сравнимо с показателем, зафиксированным во время предыдущего большого ливня 28 августа.

Локальные наводнения были зафиксированы по всему острову, включая проблемные участки на главном шоссе провинции Thepkrasattri Rd. Также затоплен был и полицейский участок Патонга, находящийся в низине и регулярно страдающий от наводнений.

В Камале был зафиксирован оползень, в результате которого были повреждены несколько строящихся зданий. Сообщений о пострадавших (в том числе, в результате ДТП) в редакцию «Новостей Пхукета» пока не поступало.

Сотрудник местной метеостанции ТМD в районе аэропорта сообщил «Новостям Пхукета», что дожди задержатся на острове на все выходные.

«Мы прогнозируем, что такая погода установилась вплоть до понедельника». – заявил он.

Тем временем центральный офис TMD сегодня утром выпустил метеорологическое предупреждение, в котором говорится о неблагоприятных погодных условиях и сильном волнении на море 15-18 сентября. Предупреждеие было выпущено в связи с тайфуном Доксури, который сейчас проходит через акваторию Южно-Китайского моря. Тайфун движется в северо-западном направлении. Специалисты ожидают, что когда Доксури дойдет до Таиланда, его статус уже будет понижен до тропического шторма.