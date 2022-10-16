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Дожди вызвали наводнения по всему Пхукету

Продолжавшиеся всю ночь и утро дожди привели к локальным наводнениям в самых разных районах провинции Пхукет – от Патонга и Пхукет-Тауна до Тхепркрасаттри и Паклока. Зафиксировано несколько случаев схода селевых потоков с холмов, включая один, заблокировавший основную дорогу в Камале.

Новости Пхукета

16 Октября 2022, 12:28 PM
Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: PLTO

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: PLTO

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Eakkapop Thongtub

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Eakkapop Thongtub

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Eakkapop Thongtub

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Eakkapop Thongtub

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket Info Center / Meow Konja

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket Info Center / Meow Konja

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket Info Center / Meow Konja

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket Info Center / Meow Konja

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket OrBorJor

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket OrBorJor

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket City Municipality

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Phuket City Municipality

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: PR Phuket

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: PR Phuket

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

Ночные осадки 16 октября вызвали наводнения по всему Пхукету. Фото: Patong Police

В течение ночи 16 октября полицейские, сотрудники экстренных служб и волонтеры пытались оказывать помощь людям на местах. Утром к работе присоединились новые люди, губернатор Наронг Вунсиеу лично проинспектировал несколько пострадавших районов, включая места, где были затоплены жилые дома.

«Все стороны помогают друг другу. В районах, где произошли наводнения, местные администрации должны оказывать помощь тем, кого они затронули», – заявил губернатор Вунсиеу.

Дожди обрушились на Пхукет в ночь с субботы на воскресенье, так что острову хотя бы удалось избежать транспортного коллапса, который ждал бы его, если бы сегодня был обычный рабочий день.

Полицейские в течение всего утра регулирование дорожное движение в затопленных районах. Непроходимыми или частично проходимыми оказались многие ключевые дороги, такие как Phra Baramee Rd. и Thepkrasattri Rd.

В Патонге наводнение оказалось масштабнее предыдущего. В этот раз оказалась полностью затоплена Bangla Rd., а одну их ведущих в город дорог заблокировал поток сошедшего с холма грунта. О пострадавших не сообщалось.

Глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпон Кан отнес к списку наиболее пострадавших следующие тамбоны: Тхепкрасаттри, Срисунтхорн, Чернг-Талей. Паклок, Камала, Патонг.

«В некоторых местах воды по колено, в других – по пояс», – заявил господин Кан, слова которого подтверждают фотографии с мест событий.

Также в ряде районов пришлось отключить электроснабжение для проведения ремонтных работ. От непогоды пострадали и линии электропередач.

 

 

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