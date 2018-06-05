Дожди вызвали локальные наводнения на Пхукете

Сильные дожди спровоцировали ряд локальных наводнений на Пхукете и обвал грунта в Калиме.

5 Июня 2018 10:04:27

Дорожное движение на многих трассах Пхукета было затруднено утром 5 июня из-за сильных дождей и вызванных ими локальных наводнений. В частности, затоплены водой оказались несколько участков главного шоссе острова Thepkrasattri Rd., включая секцию дороги перед мусульманской школой в Ко-Кэу и отрезок у магазина Thai Watsadu.

Кроме того, из-за дождей произошел обвал грунта в Калиме. Землей и обломками деревьев была частично заблокирована дорога, идущая вдоль побережья от Патонга к Камале.

Напомним, что Метеорологической департамент Таиланда (TMD) еще вчера выпустил предупреждение о сильных дождях в южных провинциях страны. Повторное предупреждение за подписью главы TMD было опубликовано сегодня утром. Улучшение погоды ожидается только к выходным.