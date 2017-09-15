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Дожди нарушили работу аэропорта Пхукета

Сразу несколько рейсов не смогли совершить посадку на Пхукете по расписанию из-за погодных условий утром 15 сентября.

Иккапоп Тхонгтуб

15 Сентября 2017 16:56:36

Сильные дожди обрушились на Пхукет утром 15 сентября.
Сильные дожди обрушились на Пхукет утром 15 сентября.

О том, что дожди нарушили работу провинциального аэропорта, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил один из сотрудников госкорпорации Airports of Thailand, попросивший не указывать его имени в публикации.

По данным собеседника редакции, с задержкой совершили посадку рейс Malaysia Airlines MH786 из Куала-Лумпура, рейсы Silk Air MI752 и Jet Star 3K533 из Сингапура, рейсы Bangkok Airways PG271 и Thai Air Asia FD3038 из Бангкока. Рейс Thai AirAsia FD3037 был перенаправлен в Краби.

Также погодные условия отразились на выполнении рейсов Tiger Air TR154 из Сингапура, Thai AirAsia FD3037 и FD3091 из Бангкока и Thai Smile WE171 из Чианг-Май.

Работа аэропорта была нормализована после полудня. Никаких чрезвычайных происшествий в аэропорту ливни не вызвали.

Собеседник редакции напомнил, что с учетом сложных погодных условий необходимо закладывать дополнительное время на дорогу до аэропорта.

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