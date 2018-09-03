Дожди на Пхукете задержатся на три дня Пхукетское отделение Метеорологического департамента Таиланда (TMD) выпустило предупреждение о сложных погодных условиях на андаманском побережье в период с 3 по 5 сентября включительно. Новости Пхукета 3 Сентября 2018 12:06:35 Фото: TMD Согласно предупреждению ТМD, в андаманских провинциях Таиланда ожидаются проливные дожди, скорость порывов ветра может достигать 35 км/ч, а высота волн на море – 4 м. «Капитанам всех судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, маломерные суда должна оставаться на берегу», – говорится в предупреждении.