Доверившийся навигатору водитель закончил поездку в канале

Пять человек были вынуждены добираться от наполовину затонувшей машины до берега, после того как автомобиль, в котором они находились, упал в канал. Водитель напрасно доверился GPS-навигатору в своем смартфоне.

Новости Пхукета

12 Марта 2022, 03:00 PM

Фото: Prasit Tangprasert / Bangkok Post

Как пишет газета Bangkok Post, инцидент произошел провинции Накхон-Ратчасима около 20:30 вечера 11 февраля. Пикап, в кабине которого находились рухнул в канал Лам-Борибун в округе Мыанг-Накхон-Ратчасима, сообщает Bangkok Post.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели обнаружили водителя и его пассажиров на берегу. Никто из них в результате происшествия не пострадал. Сам пикап – черный Vigo с большой кабиной – был частично погружен в воду.

Шофер – 39-летний Манон Чаниднок – рассказал полицейским, что вез родственников с новоселья у друга. Дорога мужчине знакома не была, так что он доверился навигатору в телефоне, который выдал ему неправильные указание двигаться прямо, когда нужно было развернуться. В результате автомобиль вылетел с проезжей части и рухнул в воду.

Спасатели без особых проблем вытащили машину на берег, после чего она была отбуксирована на ремонт.