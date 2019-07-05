Дата/Время начала: 15 Августа 2019, 05:00 PM - 15 Августа 2019, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

До награждения победителей премии в области недвижимости Dot Property Thailand Awards 2019 осталось чуть менее двух месяцев, и воодушевление в предвкушении исторического события нарастает. Четырехдневная программа Dot Property Winning Weekend будет включать представление победителей премии, эксклюзивные вечеринки с их участие и возвращение тайской выставки недвижимости номер один. Первое ежегодное мероприятие Dot Property Winning Weekend пройдет в одном из лучших торгово-развлекательных комплексов EmQuartier. Это событие нельзя пропускать.