До награждения победителей премии в области недвижимости Dot Property Thailand Awards 2019 осталось чуть менее двух месяцев, и воодушевление в предвкушении исторического события нарастает. Четырехдневная программа Dot Property Winning Weekend будет включать представление победителей премии, эксклюзивные вечеринки с их участие и возвращение тайской выставки недвижимости номер один. Первое ежегодное мероприятие Dot Property Winning Weekend пройдет в одном из лучших торгово-развлекательных комплексов EmQuartier. Это событие нельзя пропускать.