Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ Календарь событий

Dot Property Thailand Awards 2019

Дата/Время начала: 15 Августа 2019, 05:00 PM - 15 Августа 2019, 10:00 PM

До награждения победителей премии в области недвижимости Dot Property Thailand Awards 2019 осталось чуть менее двух месяцев, и воодушевление в предвкушении исторического события нарастает. Четырехдневная программа Dot Property Winning Weekend будет включать представление победителей премии, эксклюзивные вечеринки с их участие и возвращение тайской выставки недвижимости номер один. Первое ежегодное мероприятие Dot Property Winning Weekend пройдет в одном из лучших торгово-развлекательных комплексов EmQuartier. Это событие нельзя пропускать.

 

С кем связаться: Сунния Кватра
Адрес: EmQuartier
Веб-сайт:
http://https://www.thailand-property.com/blog/guide-inaugural-dot-property-winning-weekend

 

Security:

Laguna Property
MontAzure
Thai Residential

 