Доступные наркотики продолжают наводнять Пхукет

Доступность запрещенных наркотических средств на Пхукете продолжает расти на фоне снижения цен на наркотики. С соответствующим заявлением выступил вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.

Новости Пхукета

21 Ноября 2018, 10:23 AM

Тройка самых популярных наркотиков на острове – яба, я-айс и листья кратома. Фото: Phuket PR Department

О том, что наркотики продолжают наводнять Пхукет, вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай объявил на очередной встрече провинциальной комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Встреча прошла в Provincial Hall во вторник, 20 ноября.

«Присутствие наркотиков на Пхукете растет, особенно метамфетамина в таблетках (яба) и кристаллического метамфетамина (я-айс). Основная причина – резкое падение цен на наркотические средства», – объявил вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай.

Как отметил чиновник, объемы изымаемых полицией наркотических средств позволяют предположить, что для крупных наркоторговцев Пхукет стал ключевым рынком сбыта.

Тройка самых популярных наркотиков на острове – яба, я-айс и листья кратома. Героин и марихуана популярны среди определенных групп потребителей.

Не изменились и основные способы доставки запрещенных веществ на Пхукет – междугородние автобусы, частные автомобили и лодки, коммерческие службы доставки посылок.

Вице-губернатор подчеркнул, что официальные лица должны заниматься не только перехватом поставок, но и информационно-разъяснительной работой в молодежной среде.

Отметим, что вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай, в отличие от своего предшественника, при описании ситуации не пользуется словом «эпидемия», которое часто употреблял господин Снитх Сривихок.