Доступ к обрушившемуся в Раваи зданию закрыли на время работы криминалистов

Официальные лица закрыли доступ к обрушившемуся зданию курортного комплекса La Vita Phuket Resort в Раваи из соображений безопасности. Доступ будет открыт только по отдельному распоряжению пхукетского офиса Управления общественных работ, городского и сельского планирования.

Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил The Phuket News замначальника полиции Чалонга подполковник Сомсак Сопакарн, руины обрушившегося здания и прилегающая территория были объявлены «опасной зоной». Доступ туда в настоящий момент разрешен только криминалистам и представителям других ведомств, имеющих соответствующие полномочия.

По словам подполковника Сопакарна, по следам происшествия, унесшего жизни троих рабочих, будет возбуждено уголовное дело. Впрочем, каких-либо подробностей офицер не раскрыл, сославшись на то, что сперва полицейскому участку Чалонга нужно получить заключение криминалистов.

«Мы ждем отчета криминалистов, поскольку наши следователи не имеют достаточных знаний в сфере строительства. Мы ожидаем, что отчет будет подготовлен оперативно на фоне внимания высокопоставленных должностных лиц и большого количества погибших и раненых», – заявил подполковник Сопакарн.

По словам офицера, дело по факту гибели людей будет возбуждено против «инженера, контролировавшего проводившиеся работы».

Обрушение здания на стройплощадке проекта La Vita Phuket Resort в Раваи произошло около 14:30 воскресенья, 10 августа. В результате инцидента погибли три работавших на объекте строителя из Мьянмы, еще восемь получили травмы. Изначально сообщалось об одном погибшем, двух пропавших под завалами и примерно десяти раненых.