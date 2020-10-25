Достопримечательности провинции Ратчабури

Границы Таиланда по-прежнему на замке, так что желающим провести отпуск вне дома остаются лишь путешествия внутри страны. Один из предлагаемых ТАТ вариантов – провинция Ратчабури и ее одноименный административный центр, расположенные к западу от Бангкока.

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Название региона переводится как «Город королей», и надо сказать, что культурное наследие этих мест действительно впечатляет. Здесь можно найти артефакты, созданные в самой глубоко древности.

Чтобы сразу окунуться в историю Ратчабури стоит направиться в Национальный городской музей, где можно узнать о культурах проживавших там различных этнических групп, а также, например, рассмотреть доисторические каменные и металлические инструменты, гончарные изделия, бронзовые барабаны, керамику периодов от Сукхотай до Тхонбури, китайский фарфор и даже человеческие скелеты.

Само здание музея также является историческим памятником. Оно было построено в конце XIX века в качестве резиденция регента молодого короля Рамы V. Впоследствии дворец служил домом правительства Ратчабури, а после 1933 года использовался как офис администрации провинции. Это одноэтажное здание в европейском стиле – настоящий шедевр архитектуры.

Еще одна достопримечательность, которою обязательно нужно посетить в Ратчабури – это скалистый парк Кхао-Нгу, или Змеиная гора, который находится примерно в 8 км к северо-западу от города. В 1932 году в пещере Риши в Кхао-Нгу швейцарский археолог Фриц Сарасин нашел инструменты каменного века, а также кости животных и окаменелые морские раковины (об этом подробно говорится в книге, изданной Департаментом искусств Таиланда под названием «Национальный музей Ратчабури и провинция Ратчабури»). В наши дни в Кхао-Нгу обычно открыты для посещения четыре пещеры, в одной из которых выставлена в качестве экспозиции разнообразная утварь, датированная, примерно, VII веком нашей эры и более ранними периодами.

Пройдя по холму около 40 шагов вверх, вы достигнете Тхам-Риши или «Пещеры отшельника», и увидите 2,5 метровое изображение сидящего Будды – барельеф на известняковых стенах пещеры. Оно считается одним из старейших изображений Будды в Таиланде и относится к периоду Дваравати (IV-IX века нашей эры). Для того чтобы добраться до следующей пещеры Тхам-Фа-Тхо вам потребуется чуть больше усилий, так как путь к ней лежит через крутой подъем. Но вы будете приятно удивлены, когда достигните цели: здесь на стенах высечены изображения восьмиметрового лежащего Будды, его последователей, духа-хранителя Дэв и дерева.

Другие достопримечательности, которые стоит осмотреть в Ратчабури – это храмы Wat Mahathat и Wat Khao Lua.

Храм Wat Mahathat был построен, примерно, в VIII веке нашей эры. Впрочем, свой нынешний облик комплекс получил лишь через 600 лет после этого, в период царства Лопбури (время расцвета кхмерского искусства).Тогда вокруг храма были построены ограждения из горных пород (в соответствии с кхмерскими традициями), а по верхнему ряду заборов были вырезаны изображения Будды. А в ранний период королевства Аюттхая (XV-XVI века) здесь была построена пагода оригинальной формы.

Храм Wat Khao Lua находится недалеко от Wat Mahathat, а известен своим молитвенным залом под названием Wihan Klaeb. В зале лишь одна дверь и шесть окон. Также в зале есть несколько статуй Будды, вырезанных из песчаника. Внутри на стенах вы увидите выцветшие фрески, нарисованные на белом фоне. Фигурные линии, отделяющие фрески друг от друга, характерны для позднего периода Аюттхайи.

Некоторые рисунки демонстрируют эпизоды из Джатаки – «повести о предыдущих рождениях Будды» и собрания Дэв (духов-хранителей). Облики и одеяния Дэв немного напоминают иностранцев, которые жили в Ратчабури или посещали провинцию в те времена: китайцев, индийцев, персов и, конечно, европейцев.

Ну а утолив голод культурный можно подумать и о хлебе насущном. Самый аутентичный способ пообедать в Ратчабури – отправиться на один из плавучих рынков, самый известный из которых – Damnoen Saduak. Во времена бурного туризма он вызывал у многих смешанные чувства, но сейчас превратился именно в аутентичный плавучий рынок, обслуживающий местных жителей.

Damnoen Saduak располагается на берегах сети каналов, отходящих от реки Мэ-Клонг, протекающей через административный центр Ратчабури. Если вы любите вставать пораньше, то загляните на рынок именно в утренние часы, когда там особо живо чувствуется пульс жизни местного сообщества.

Не обделена провинция Ратчабури и природными достопримечательностями, такими как национальный парк Chaloem Phrakiat Thai Prachan National Park и природный заказник Khao Prathap Chang Wildlife Sanctuary. Также с 1995 года в провинции действует так называемый Natural History Park, созданный по инициативе Ее Высочества Принцессе Сириндхорн. Там можно прогуляться по заранее спланированным маршрутам, посмотреть на водопады и даже переночевать в атмосфере сельской жизни.

Кроме того, стоит отметить водопад Кхао-Чан, известный также под именем девятиуровневого. Водопад особенно красив в сезон дождей, но подъем на его вершину – к девятому уровню – потребует определенной физической выносливости, поскольку дорога займет около двух часов.