Водители службы доставки еды Grab провели однодневную забастовку 28 января с требованием поднять положенные им за доставку деньги на 10 бат.

Иккапоп Тхонгтуб

29 Января 2020, 11:11 AM

Доставщики Grab на Пхукете требуют прибавки в 10 бат. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около трех десятков доставщиков Grab собрались утром 28 января в Сапан-Хине, чтобы привлечь внимание к тому, что сервис, по их мнению, недостаточно платит за доставку. Как пояснил в ходе акции представитель собравшихся Наттисорн Бунтхэн, участие в однодневной забастовке принял каждый второй из доставщиков Grab.

«Более 500 водителей Grab на Пхукете приостановили работу сегодня, а всего нас на острове свыше 1 тыс. Сегодня мы отказались доставлять заказы, чтобы компания услышала о наших проблемах», – заявил господин Бутхэн.

Как пояснил водитель, доставщики сейчас получают всего 30 бат за каждый заказ и находят эту сумму слишком маленькой. 40 бат их бы устроили.

«Прибавка в 10 бат позволила бы компенсировать потерю времени и расходы на бензин, когда мы развозим заказы из ресторанов в удаленных местах или осуществляем доставку в локации, где невозможно найти новый заказ после выполнения предыдущего», – пояснил господин Бутхэн.

Также водители хотели бы, чтобы дистанция доставки была ограничена 4 км, а за доставку сверх лимита с клиента взималась бы доплата. Плюс доставщики считают разумным ввести дополнительный сбор в 10 бат, если для выполнения заказа необходимо ехать через холм в Патонге. Справедливым тарифом за такой заказ водители считают 50 бат.

«Мы надеемся, что Grab услышит о наших проблемах и найдет решение», – заявил господин Бутхэн.