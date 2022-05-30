Доставщик газа в баллонах арестован за серию краж в Пхукет-Тауне

Как сообщила полиция Пхукет-Тауна, 28-летний Нарубет Кеткэу был арестован 26 мая на Soi Anuphatphuketkarn 12 в восточной части города. При аресте у мужчины изъяли белый скутер Honda Click с пхукетскими номерными знаками ко-джо-по 921 и ряд предметов одежды, в которых он был в ходе совершения последней кражи днем ранее.
Полиция уточнила, что последним из мест, которые обокрал господин Кеткэу, стал ресторан в тамбоне Талад-Ныа. Сообщении о происшествии поступило в участок в 11:45 утра 25 мая, при этом полиция получила очень подробное описание подозреваемого, его внешности, татуировок и одежды, а также транспортного средства, на котором он покинул место событий. Скутер как раз и был описан как «белый Honda Click с номерами кхо-по 921 или 521 провинции Пхукет». Добычей злоумышленника стали 10 тыс. бат.
Правоохранители изучили записи с камер уличного наблюдения и нашли подходящий под описание мотоцикл на Soi Anuphatphuketkarn 12. Подозреваемый находился там же и при появлении полицейских бросился бежать, но был задержан. Потом правоохранители обыскали его жилье.
Господин Кеткэу сознался в совершении преступления 25 мая и еще трех десятков аналогичных краж в зоне ответственности полицейских участков Пхукет-Тауна, Чалонга, Вичита и Кату. Мужчина рассказала, что проникал в заведения, когда там никого не было, и крал наличные деньги и электронику, которую продавал.
Арестованный пояснил, что до недавнего времени работал доставщиком баллонов с бытовым газом в южной части Пхукета, поэтому хорошо знал планировку и график работы многих заведений, которые были клиентами его компании.
Господину Кеткэу предъявили обвинения в совершении краж в темное время суток с использованием транспортного средства.