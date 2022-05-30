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Доставщик газа в баллонах арестован за серию краж в Пхукет-Тауне

Полиция Пхукет-Тауна раскрыла дело о кражах наличных и электроники из магазинов и кафе, случившихся в течение последних двух месяцев в южной части острова. Более 30 преступлений совершил один и тот же местный житель, который ранее занимался доставкой газа в подобные заведения и потому был хорошо осведомлен о внутренней планировке, часах работы и других особенностях.

Новости Пхукета

30 Мая 2022, 01:18 PM
Мужчину, совершившего три десятка краж в южной части Пхукета, арестовали на Soi Anuphatphuketkarn 12. Изображение: Google Street View

Мужчину, совершившего три десятка краж в южной части Пхукета, арестовали на Soi Anuphatphuketkarn 12. Изображение: Google Street View

Как сообщила полиция Пхукет-Тауна, 28-летний Нарубет Кеткэу был арестован 26 мая на Soi Anuphatphuketkarn 12 в восточной части города. При аресте у мужчины изъяли белый скутер Honda Click с пхукетскими номерными знаками ко-джо-по 921 и ряд предметов одежды, в которых он был в ходе совершения последней кражи днем ранее.

Полиция уточнила, что последним из мест, которые обокрал господин Кеткэу, стал ресторан в тамбоне Талад-Ныа. Сообщении о происшествии поступило в участок в 11:45 утра 25 мая, при этом полиция получила очень подробное описание подозреваемого, его внешности, татуировок и одежды, а также транспортного средства, на котором он покинул место событий. Скутер как раз и был описан как «белый Honda Click с номерами кхо-по 921 или 521 провинции Пхукет». Добычей злоумышленника стали 10 тыс. бат.

Правоохранители изучили записи с камер уличного наблюдения и нашли подходящий под описание мотоцикл на Soi Anuphatphuketkarn 12. Подозреваемый находился там же и при появлении полицейских бросился бежать, но был задержан. Потом правоохранители обыскали его жилье.

Господин Кеткэу сознался в совершении преступления 25 мая и еще трех десятков аналогичных краж в зоне ответственности полицейских участков Пхукет-Тауна, Чалонга, Вичита и Кату. Мужчина рассказала, что проникал в заведения, когда там никого не было, и крал наличные деньги и электронику, которую продавал.

Арестованный пояснил, что до недавнего времени работал доставщиком баллонов с бытовым газом в южной части Пхукета, поэтому хорошо знал планировку и график работы многих заведений, которые были клиентами его компании.

Господину Кеткэу предъявили обвинения в совершении краж в темное время суток с использованием транспортного средства.

 

 

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