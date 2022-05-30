Доставщик газа в баллонах арестован за серию краж в Пхукет-Тауне

Полиция Пхукет-Тауна раскрыла дело о кражах наличных и электроники из магазинов и кафе, случившихся в течение последних двух месяцев в южной части острова. Более 30 преступлений совершил один и тот же местный житель, который ранее занимался доставкой газа в подобные заведения и потому был хорошо осведомлен о внутренней планировке, часах работы и других особенностях.

Новости Пхукета

30 Мая 2022, 01:18 PM

Мужчину, совершившего три десятка краж в южной части Пхукета, арестовали на Soi Anuphatphuketkarn 12. Изображение: Google Street View