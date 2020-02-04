Доставка подстегнула открытие новых ресторанов в Таиланде

Наиболее активно новые рестораны открывались в Бангкоке и ближайших к столице провинциях. Предприниматели отдавали предпочтения кофейням, ресторанам тайской кухни, лапшичным и уличным заведениям, местам с морепродуктовым меню, фастфуду, японским ресторанам и заведениям со стейками.
Согласно данным Wongnai, общее число точек общепита в стране составило в 2019 году 320 тыс, а объем рынка в денежном выражении вырос до 415 млрд бат. При этом рынок доставки еды за год вырос на 14% и достиг в денежном выражении 31,8 млрд бат.
При этом, как отметил гендиректор Wongnai Йод Чинсупакун, успех сопутствует далеко не всем новым рестораторам.
«Иметь свой ресторан – мечта многих людей, но это дело непростое. Согласно нашим данным, на плаву в итоге остаются лишь 10% новых заведений», – заявил он.