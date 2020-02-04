Свыше 70 тыс. новых ресторанов и кафе открылось в Таиланде в 2019 на фоне развития сервисов доставки еды, сообщает Bangkok Post со ссылкой на портал Wongnai. Показатель оказался значительно выше, чем в предшествующие годы. Так в 2018 году в Таиланде было открыто 35,6 новых точек общепита, в 2017 году – 28,3 тыс., а в 2016 – 25,3.

Новости Пхукета

4 Февраля 2020, 10:51 AM

Доставка подстегнула открытие новых ресторанов в Таиланде. Фото: Bangkok Post

Наиболее активно новые рестораны открывались в Бангкоке и ближайших к столице провинциях. Предприниматели отдавали предпочтения кофейням, ресторанам тайской кухни, лапшичным и уличным заведениям, местам с морепродуктовым меню, фастфуду, японским ресторанам и заведениям со стейками.

Согласно данным Wongnai, общее число точек общепита в стране составило в 2019 году 320 тыс, а объем рынка в денежном выражении вырос до 415 млрд бат. При этом рынок доставки еды за год вырос на 14% и достиг в денежном выражении 31,8 млрд бат.

При этом, как отметил гендиректор Wongnai Йод Чинсупакун, успех сопутствует далеко не всем новым рестораторам.

«Иметь свой ресторан – мечта многих людей, но это дело непростое. Согласно нашим данным, на плаву в итоге остаются лишь 10% новых заведений», – заявил он.