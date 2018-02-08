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Досрочная сдача IGCSE в BISP прошла успешно

Школьное сообщество British International School, Phuket поздравляет старшеклассников, досрочно сдавших экзамены на получение международного сертификата о среднем образовании IGCSE.

Материал партнеров

11 Февраля 2018 09:00:00

Фото: BISP
Фото: BISP

Досрочная сдача экзаменов IGCSE по математике и биологии прошла в ноябре, а в конце января «ранние пташки» узнали результаты, которыми могут гордиться. Основной экзаменационный период пройдет, как обычно, в мае и июне.

Комментируя результаты по математике, преподаватель соответствующего предмета господин Чэмберс отметил, что «международный курс IGCSE по математике – очень требовательный предмет, и сдать его столь хорошо в досрочном формате – впечатляющее достижение». В этом году все 100% сдававших получили отметки в диапазоне от А* до В, при этом 92% из них сдали на А и А*. Отметку А получили восесь школьников, а А* – четверо.

«Поздравляем всех учащихся с результатом их упорного труда и отличным началом экзаменов IGCSE», – заявил господин Чэмберс.

Преподаватель биологии госпожа Янг и глава отделения естественных наук господин Ричардсон в свою очередь поздравили школьников с успешной сдаче экзамена по биологии. Из 22 учащихся, сдававших биологию досрочно, 18 получили оценки А и А* (82%), а в диапазон от А* до В уложились все школьники. Воспитанники BISP получили девять отметок А и девять отметок А*. Педагоги отметили, что «из всех естественных наук программа по биологии самая объемная», и их радует, что школьники смогли сдать экзамен за полгода до срока со столь прекрасными результатами.

«Поздравляем всех участвовавших! Эти результаты должны наполнить вас уверенностью перед финальными экзаменами в июне», – добавили госпожа Янг и господин Ричардсон.

В ходе прошлогодний экзаменационной сессии в мае-июне воспитанники BISP показали самые высокие результаты за всю историю школы. 91,3% учащихся получили отметки от А* до С и 49% – от А* до В. При этом 44% учащихся получили как минимум две отметки А*. Кроме того, ученики BISP были удостоены кембриджских наград за выдающие достижения в учебе, став лучшими в Таиланде в таких дисциплинах как мировая литература (по стандарту IGCSE), глобальные перспективы (IGSE) и углубленная математика (IGCSE). Кроме того, прошлогодние экзамены принесли школе одну награду за высокие достижения в международном курсе математики (по стандарту IGCSE) за самое высокое количество баллов у кандидата из Таиланда.

Школьное сообщество British International School c нетерпением ждет возможности увидеть новые впечатляющие результаты на экзаменах IGCSE в мае и июне.

- BISP

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