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Дорожные работы у тоннеля в Банг-Ку пока не завершены

Работы по укладке асфальта на Thepkrasattri Rd. в районе Boat Lagoon еще не завершены, заявил «Новостям Пхукета» инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий прокладку тоннеля Bang Ku Underpass от лица Департамента скоростных магистралей Пхукета.

Таньялак Сакут

6 Сентября 2017 12:12:39

Вчера, 5 сентября, дорожная полиция уведомила водителей о том, что 6-8 сентября часть полос для движения транспорта в районе тоннеля в Банг-Ку будет закрыта, поскольку рабочим нужно уложить асфальт. Полиция уточнила, что речь идет об участке от мусульманской школы Muslim Witthaya School до жилого комплекса Supalai Lagoon Condo (см. здесь).

В ответ на это читатели The Phuket News и «Новостей Пхукета» указали, что замена асфальта в указанном месте велась уже давно и к настоящему моменту практически завершена, поэтому уведомление о закрытии полос выглядит нелогичным. Более того, дорожная ситуация там утром 6 сентября была даже лучше, чем в предыдущие дни.

К соответствующему выводу пришли и сотрудники редакции, обратившиеся затем за комментарием к инженеру Сомкиету Йимпонгу. В беседе с корреспондентом тот пояснил, что прогресс действительно есть, но укладка нового асфальта завершена еще не до конца.

«Работа не завершена. То, что видят люди, это лишь часть всей работы, которую нужно сделать», – заявил господин Йимпонг.

По его словам, прямо сейчас проводится выравнивание проезжей части с тем, чтобы дорожное покрытие было одинаковой высоты на всех полосах.

«Две полосы, ведущих в южном направлении, закрыты. Третья открыта для движения транспорта», – сообщил господин Йимпонг, предоставив редакции свежие фото с места проведения работ.

Представитель Департамента скоростных магистралей Пхукета отметил, что подрядчик планируется полностью сдать объект не позже конца сентября. Укладка же асфальта, по его словам, должна завершиться в течение ближайших двух дней.

 

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