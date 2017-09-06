Дорожные работы у тоннеля в Банг-Ку пока не завершены

Работы по укладке асфальта на Thepkrasattri Rd. в районе Boat Lagoon еще не завершены, заявил «Новостям Пхукета» инженер Сомкиет Йимпонг, курирующий прокладку тоннеля Bang Ku Underpass от лица Департамента скоростных магистралей Пхукета.

6 Сентября 2017 12:12:39

Вчера, 5 сентября, дорожная полиция уведомила водителей о том, что 6-8 сентября часть полос для движения транспорта в районе тоннеля в Банг-Ку будет закрыта, поскольку рабочим нужно уложить асфальт. Полиция уточнила, что речь идет об участке от мусульманской школы Muslim Witthaya School до жилого комплекса Supalai Lagoon Condo (см. здесь).

В ответ на это читатели The Phuket News и «Новостей Пхукета» указали, что замена асфальта в указанном месте велась уже давно и к настоящему моменту практически завершена, поэтому уведомление о закрытии полос выглядит нелогичным. Более того, дорожная ситуация там утром 6 сентября была даже лучше, чем в предыдущие дни. К соответствующему выводу пришли и сотрудники редакции.

«Новостии Пхукета» обратились за комментарием к инженеру Сомкиету Йимпонгу, и тот заявил, что укладка нового асфальта завершена еще не до конца.

«Работа не завершена. То, что видят люди, это лишь часть всей работы, которую нужно сделать», – заявил господин Йимпонг.

По его словам, прямо сейчас проводится выравнивание проезжей части с тем, чтобы дорожное покрытие было одинаковой высоты на всех полосах.

«Две полосы, ведущих в южном направлении, закрыты. Третья открыта для движения транспорта», – сообщил господин Йимпонг, предоставив редакции свежие фото с места проведения работ.

При этом Департамента скоростных магистралей Пхукета отметил, что подрядчик планируется полностью сдать объект не позже конца сентября. Укладка же асфальта, по его словам, должна завершиться в течение ближайших двух дней.