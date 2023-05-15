Дорожные работы перекрыли экспату из Раваи подъезд к дому

Британский экспат Бретт Мастерс вот уже полгода ждет от муниципалитета Раваи возвращения нормального доступа к своему жилью на Soi Saiyuan 15. В результате дорожных работ между домом и улицей образовался резкий перепад высот, а затем появилась глубокая дренажная канава. Муниципалитет отказывается делать что-либо с улицей и говорит, что иностранец должен решить вопрос на своей стороне, то есть переложить подъездную дорожку к парковке. Господин Мастерс в ответ утверждает, что одной дорожкой дело уже не ограничится, а итоговый счет составит четверть миллиона, поскольку у него из-за уже начал разрушаться забор, а ворота нужно будет менять на раздвижные из-за дефицита места.

Новости Пхукета

Экспат Бретт Мастерс – гражданин Великобритании и бывший строительный подрядчик по профессии. Мужчина живет на Пхукете последние 18 лет, а непосредственно в доме на Soi Saiyuan 15 – около восьми. До конца 2022 года он был вполне доволен адресом, но в декабре на его улице начались дорожные работы, в результате которых уровень проезжей части заметно понизился, а затем прямо перед воротами дома появилась траншея под дренажную систему.

Мужчина, по его словам, пытался обсудить ситуацию с мэром Раваи Аруном Солосом, но тот был слишком занят и отправил его к сотруднику муниципалитета, имени которого господин Мастерс пока не называет.

В ходе первого общения с сотрудником британец просто получил отказ в форме лаконичного «кэннот» («невозможно»), а в ходе второго через неделю – уже угрозы, что муниципалитет сам подаст на него в суд в связи с тем, что его подъездная дорожка якобы выходит за пределы частной собственности, хотя при строительстве дома 13 лет муниципалитет полностью одобрил весь проект и не задавал никаких вопросов в связи с организацией подъезда к дому.

По существу проблемы служащий муниципалитета заявил, что господин Мастерс должен заняться собственной территорией, если хочет, чтобы она была вровень с улицей, внезапно изменившей высоту. Британец настаивает, что муниципалитет должен провести требуемые работы по возвращению уровня проезжей части к прежней высоте.

Господин Мастерс не сообщил, что сказали ему о планируемой высоте дороги после окончания работ по замене дорожного покрытия и организации дренажа на Soi Saiyuan 15. Впрочем, на фотографиях четко видна разница между придомовой территорией Мастерска и уже уложенным вдоль обочины коробом водоотвода. Крайне маловероятно, что на бетон сверху положат полметра дополнительного покрытия (см. фото).

«Все, что им нужно было сделать, это поднять всю проезжую часть на два фута (61 см). Можно было использовать грунт, который есть дальше по улице. Это не потребовало бы много денег или времени», – заявил господин Мастерс в беседе с The Phuket News.

«Если бы они сделали это две недели назад, то все было бы просто. Но сейчас они уже проложили водоотвод мимо дома, так что проблема усугубилась», – добавил он.

По словам господина Мастерса, оба юриста, к которым он обратился, отказались браться за его дело и вступать в судебную тяжбу с муниципалитетом Раваи. Тем временем у экспата начала разрушать одна из опор его забора, так что тот угрожает завалиться.

«Заново возвести забор вокруг территории будет стоить 100 тыс. бат, еще 150 тыс. потребуется на то, чтобы переложить подъездную дорожку для безопасного выезда на улицу, а также поставить новые ворота, которые теперь должны быть раздвижными из-за дефицита места», – перечислил господин Мастерс.

«Кроме того, нужны будут земляные работы перед домом, если мы не хотим, чтобы дверь машины цеплялась за грунт, когда мы садимся в нее или выходим [при парковке на улице]», – добавил экспат. По его словам, изначально работы на самой улице стоили бы не дороже 30 тыс. бат.

Господин Мастерс пояснил, что решил предать свою историю огласке, чтобы предупредить всех планирующих покупку или долгосрочную аренду недвижимости на Пхукете. Также господин Мастерс будет признателен за советы по своей ситуации. Связаться с ним можно по эл. почте bmasters150665@gmail.com.