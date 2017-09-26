Дорожные работы на перекрестке в Кату продлятся до 8 октября

Полиция Кату заявила о том, что начатый в выходные ремонт дренажной системы на перекрестке у АЗС Caltex продлится до 8 октября. До окончания работ движение будет затруднено.

26 Сентября 2017 14:15:44

Ремонт дренажной системы в у пересечения Phra Phuket Kaew Rd. и Wichit Songkram Rd. в Кату займет чуть более двух недель и будет завершен 8 октября, сообщила полиция Кату. В течение всего этого срока движение в районе перекрестка, известного среди местных жителей под именем Сико, будет затруднено.

На время ремонта полиция Кату рекомендует направляющимся в Патонг водителям по возможности использовать Wichit Songkram Rd., а не Phra Phuket Kaew Rd. и сверочивать на последнюю только на самом перекрестке Сико (см. карту).