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Дорожные работы на перекрестке у аэропорта затянутся до конца июля

Компания Morakot Chumphon Construction Co Ltd, ведущая работы на Т-образном перекрестке у пхукетского аэропорта, получила дополнительные 120 дней на завершение проекта.

Новости Пхукета

25 Мая 2018 10:24:00

Фото: Департамент скоростных магистралей
Фото: Департамент скоростных магистралей

О том, что официальные лица согласились перенести срок сдачи проекта на конец июля, заявил вчера губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг. Изначальный контракт предполагал, что дорожные работы и благоустройство перекрестка должны закончиться 28 марта этого года, но компания в срок не уложилась. Новый дедлайн – 26 июля.

Говоря о срыве сроков сдачи проекта, господин Плодтхонг указал, что это произошло, в том числе, по независящим от подрядчика причинам. В частности, компания была вынуждена ждать переноса линий электропередач. Соответствующие работы выполнения государственно Управление энергоснабжения провинций.

Текущая степень готовности проекта – 35%.

 
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