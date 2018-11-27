Дорожные рабочие получили приказ ускориться в Таланге

Вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг отдал распоряжение ускорить замену асфальта на участке Thepkrasattri Rd. от поселка Sinsuk Thani до магазина Makro.

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Распоряжение было озвучено в ходе совещания 25 ноября, посвященного непосредственно проблеме ремонта дорожного полотна на Thepkrasattri Rd. Еще в середине ноября верхний слой покрытия на участке от Sinsuk Thani до Makro был снят, но новый еще не положен. В связи с этим в зоне строительных работ регулярно получают травмы мотоциклисты.

Согласно официальной статистике, озвученной на совещании с участием вице-губернатора, пострадали уже 36 человек. При этом неизвестно, сколько еще человек получили травмы, но не сообщили об инциденте в полицию и не обратились за помощью в больницу.

«Я хочу, чтобы пхукетский офис Департамента скоростных магистралей и компания-подрядчик приняли меры для решения данных проблем: слишком много пыли, недостаточно дорожных указателей, медленная скорость работ. Также необходимо оказать помощь 36 пострадавшим, которые попали в аварии и получили травмы из-за дорожных работ», – заявил вице-губернатор Вонгманирунг.

Самих пострадавших чиновник попросил обращаться с заявлениями в офис омбудсмена Damrongdharma Centre.

«Пожалуйста, возьмите с собой в Damrongdharma Centre все доказательства ДТП и полученных травм, включая заявление об инциденте, ID-карту, полицейский рапорт», – заявил вице-губернатор.

Ведущая дорожные работы компания Chaiyakorn Co Ltd уже заявила о готовности ускорить процесс замены асфальта, установить дополнительные указатели и принять меры по борьбе с пылью.

Напомним, что глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей ранее говорил о том, что полностью дорожные работы должны быть завершены к середине декабря, но дорога станет безопаснее уже к первым числам месяца. На время работ чиновник рекомендовал водителям поддерживать безопасную скорость движения – не выше 40 км/ч.





