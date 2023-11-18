Дорожное движение на севере Пхукета ограничат 19 ноября в связи с триатлоном

В рамках Laguna Phuket Triathlon 2023 будут проходить три состязания: основной триатлон (заплыв на 1,8 км, велогонка на 55 км, забег на 12 км), спринт (заплыв на 0,5 км, велогонка на 20 км, забег на 6 км) и дуатлон (забег на 4 км, велогонка на 55 км, забег на 12 км).
В связи с проведением состязанием, как следует из сообщения полиции Таланга, движение утром 19 ноября будет ограничено на следующих участках дорожной сети (см. карту):
- Дороги внутри Laguna Phuket, включая основную подъездную дорогу Lagoon Rd. С 6:30 утра до 11:00 утра.
- Перекресток у Boat Avenue. С 6:40 до 8:30 утра.
- Шоссе Ban Don – Cherng Talay Rd. (шоссе 4030) от перекрестка у Boat Avenue до поворота к Полю Победы в Бан-Риенге. С 6:40 до 8:30 утра.
- Дороги Soi Khoktanod 1 и 3, Na Soi Rd., Nong Wa Rd., Ngan Thawee Rd., ведущие от Поля Победы назад в Лагуну к северу от основного шоссе. С 6:40 до 10:00 утра.
- Левая мотоциклетная полоса Thepkrasattri Rd. (шоссе 402) от Phru Somphan – Ngan Thawee Rd. (поворот к The Plant) до школы Muang Thalang School и поворота на аэропорт. С 5:50 до 10:40 утра.
- Улицы у Muang Thalang School в коммьюнити Нон-Принг. С 5:30 утра до 10:40 утра.
- Основная дорога в аэропорт (шоссе 4026) от Thepkrasattri Rd. до Thepkrasattri – Nai Yang Rd. С 6:00 до 10:55.
- Участок прибрежной дороги Thepkrasattri – Nai Yang Rd (шоссе 4031) от аэропорта на юг мимо пляжа Най-Янг до «старой дороги в аэропорт». С 7:00 до 9:30 утра.
- Участок прибрежной дороги от Най-Янг дальше к Найтону и Лайану, включая Soi Layan 2 и Khok Tanod Rd. С 7:00 до 11:00.
Подробные маршруты всех состязаний и другую информацию можно найти на www.lagunaphukettri.com.
Полиция попросила водителей, направляющихся в аэропорт, закладывать дополнительные 30 минут на дорогу и, по возможности, выбирать маршруты объезда. Участия в соревнованиях Laguna Phuket Triathlon должны принять порядка 1,2 тыс. профессиональных спортсменов и любителей. Мероприятие проводится уже в 29-й раз.