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Дорожная авария спасла жизни 88 панголинам

Контрабандист был вынужден бросить машину с редкими животными, после того как попал в аварию в Сураттхани.

Новости Пхукета

28 Августа 2017 18:04:14

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Полиция Сураттхани ищет контрабандиста, попавшего в дорожную аварию на трассе 401 в Сураттхани и сбежавшего с места ДТП, бросив автомобиль, в котором перевозил 88 панголинов.

Информация о ДТП в округе Канчанадит поступила в полицию в первой половине дня 28 апреля. По словам звонившего, черный седан врезался сзади в две другие машины, ожидавших разрешающего сигнала светофора. Виновник аварии сразу же скрылся, бросив транспортное средство на месте аварии, пишет Bangkok Post

Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил, что у машины были сняты все сидения, кроме пассажирского, а освободившееся место занимали корзины и мешки, в которых находились 88 панголинов. Полиция предполагает, что контрабандист намеревался вывезти охраняемых животных в центральный Таиланд, а оттуда переправить за пределы страны. Там панголины были бы убиты, а их внутренние органы пошли бы на производство средств народной китайской медицины.

Полиция выяснила, что контрабандист использовал фальшивые номерные знаки, плюс в автомобиле был еще один комплект поддельных номеров. Личность водителя пока не установлена. Панголины будут переданы в центр защиты дикой природы в Пханг-Нга, а затем выпущены на волю.

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