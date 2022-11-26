Дорогу у ВПП аэропорта попытаются закончить до конца ноября

Вице-губернатор Пичет Панапонг проинспектировал ход работ на дороге 4031, идущей вдоль взлетно-посадочной полосы пхукетского аэропорта. Реновация должна была быть закончена в начале октября, но теперь власти поторапливают подрядчика, чтобы он завершил работы хотя бы до конца ноября. При этом на участок дороги менее 3 км выделено более 35,5 млн бат.

Новости Пхукета

Дорога у ВПП пхукетского аэропорта стала одним из пхукетских долгосроев после схода грунта с находящегося у нее холма в 2016 году. В ходе инцидента никто не пострадал, но было принято решение о необходимости принять меры для повышения безопасности, а заодно улучшить качество самой дороги. Трасса 4031 была закрыта для движения транспорта в мае 2021 года, и с тех пор подрядчик продолжает работы.

В пятницу, 25 ноября, вице-губернатор Панапонг проинспектировал ход работ. Как сообщила затем PR-служба администрации Пхукета, целью визита было поторопить рабочих, чтобы они завершили проект до конца ноября, то есть в течение пяти дней после инспекции. В публикации властей не говорится, насколько реалистичным является этот дедлайн. Также не указывается, какой объем работ остается невыполненным.

Предыдущая инспекция проходила в июне. Тогда в район аэропорта также приезжал вице-губернатор Панапонг, а среди других официальных лиц был, в частности, глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей. После того визита и была названа дата ожидаемого окончания работ – 5 октября. В этот раз никаких сроков, кроме как «в течение ноября», власти не озвучили.

Согласно документам госзакупок, размещенным на сайте пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей, подрядчиком по проекту выступает компания Chaikon Co Ltd. Объем контракта – более 35,5 млн бат. Протяженность всей дороги от съезда с Thepkrasattri Rd. до ворот аэропорта – менее 3 км, а ремонтируемого участка – еще меньше.