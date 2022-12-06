Дорогу Праба официально открыли для использования

Альтернативная дорога в Патонг, проложенная по инициативе бизнесмена Причавуда (Праба) Кисина и при финансовой поддержке жителей острова и делового сообщества, официально открылась для движения транспорта 5 декабря. На дорогу допускаются мотоциклы, легковые авто, пикапы и микроавтобусы. Для тяжелого транспорта маршрут закрыт.

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Как следует из фотографий PR-службы Пхукета, Фонда развития Патонга и других организаций, особых изменений за последнюю неделю не произошло. Вдоль дороги установили обещанные защитные барьеры, а также высадили саженцы деревьев, что было сделано 5 декабря, в День рождения Рамы IX и Всемирный день почв. При этом дорога по по-прежнему остается крутой и извилистой, разметка еще не нанесена, освещение отсутствует. Но для проезда легкого транспорта в светлое время суток маршрут пригоден.

Участие в высадке деревьев 5 декабря приняли сам Праб Кисин, глава группы компаний Pisona и основатель Фонда развития Патонга, а также президент фонда Пхакарат Тамчу и главы округа Кату Сиват Раварангкун. Господин Кисин пояснил, что он открывает дорогу не просто в национальный День отца, но и память о своем собственном родителе Пиане Кисине, бывшм мэре Патонга, скончавшемся в октябре 2014 года.

Дорога Праба, как ее называют в обиходе за неимением официального имени, начинается от картинга у заправки РТТ в Кату (напротив тигрятника Tiger Kingdom господина Праба Кисина) и ведет к храму Chao Por Seua Temple (тигриному храму) на холме Кхао-Патонг. Протяженность – примерно 3 км, из которых часть отличается серьезными уклонами. С одного из участков открывается живописный вид на Патонг, кадры оттуда попадают практически во все фото- и видеорепортажи с дороги.

Сотрудники The Phuket News и «Новостей Пхукета» опробовали маршрут после его «тестового» открытия на прошлой неделе и нашли пригодным для проезда транспорта, но с оговоркой, что водитель должен иметь опыт езды по извилистым горным дорогам, а тормоза машины или мотоцикла должны быть исправны. Не исключено, что многие могут счесть финальный отрезок из Кату в Патонг слишком крутым и извилистым. Впрочем, создатели дороги и не планировали ее в качестве замены основному маршруту или как трассу для грузовиков и автобусов с пневматическими тормозами.

Что касается ремонта основной дороги Кату-Патонг (Phra Baramee Rd., трассы 4029), то, согласно последнему заявлению официальных лиц, ее могут открыть для всего транспорта в обоих направлениях к концу декабря, если не помешает погода и датчики продолжат фиксировать достаточную устойчивость грунта.

Сейчас по дороге разрешен проезд мотоциклам, легковым машинам, пикапам и микроавтобусам. Им разрешено движение как из Кату в Патонг, так и из Патонга в Кату. Грузовым автомобилям и автобусам проезд мимо зоны обвала грунта запрещен.