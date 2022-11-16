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Дорогу Кату-Патонг закрыли на ночь из-за дождей

Проливные дожди, обрушившиеся на Пхукет вечером 15 ноября, вызвали локальные наводнения в разных частях острова. Также на фоне погоды была временно закрыта дорога между Кату и Патонгом в обоих направлениях и для любого транспорта.

Новости Пхукета

16 Ноября 2022, 10:55 AM
Дорога Кату-Патонг была закрыта из-за сильных дождей в ночь с 15 на 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорога Кату-Патонг была закрыта из-за сильных дождей в ночь с 15 на 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорога Кату-Патонг была закрыта из-за сильных дождей в ночь с 15 на 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорога Кату-Патонг была закрыта из-за сильных дождей в ночь с 15 на 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Вечерние дожди 15 ноября вызвали наводнения на Пхукете. Фото: Phuket Info Center

Дорогу Кату-Патонг открыли для движения утром 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорогу Кату-Патонг открыли для движения утром 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорогу Кату-Патонг открыли для движения утром 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Дорогу Кату-Патонг открыли для движения утром 16 ноября. Фото: Phuket Info Center

Наводнения были зафиксированы вечером и ночью в Пхукет-Тауне, Патонге, Срисунтхорне, Рассаде и ряде других мест. В частности, подтопленными оказались Бангла-Роуд и Soi Sansabai в Патонге. В Пхукет-Тауне было зафиксировано опасное повышение уровня воды в клонге Банг-Яй, но из берегов канал все же не вышел. После полуночи, когда дожди прекратились, вода начала постепенно уходить с улиц.

Дорога через перевал Кату-Патонг была закрыта для всего транспорта в 22:30. На следующее утром, примерно в 7:30, движение возобновилось.

Ремонтные работы у провала тем временем продолжаются, строительная техника продолжает укреплять склон камнями и грунтом, привозимыми из других частей Пхукета.
Накануне власти острова заявили, что планируют в течение «двух-трех дней» снова разрешить проезд легкого четырехколесного транспорта из Кату в направлении Патонга (сейчас легковым авто, микроавтобусам и пикапам разрешено движение только из Патонга в Кату).

Впрочем, план был озвучен до того, как на остров обрушились очередные ливни. Официальные лица пока ничего не сказали о том, остается ли идея о возобновлении движения все еще актуальной.

 

 

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