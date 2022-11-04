Дорогу из Патонга в Кату частично открыли для легковых автомобилей

Власти Пхукета открыли проезд по перевалу Патонг-Кату для легковых машин, пикапов, микроавтобусов и других «небольших мотоциклов». Движение началось в полдень 4 ноября, сообщил пхукетский офис Департамента связей с общественностью, и осуществляется пока только в одном направлении (по дальней от провала полосе).

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Движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов из Патонга в Кату возобновлено. Фото: PR Phuket

Движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов из Патонга в Кату возобновлено. Фото: PR Phuket

Движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов из Патонга в Кату возобновлено. Фото: PR Phuket

Движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов из Патонга в Кату возобновлено. Фото: PR Phuket

Движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов из Патонга в Кату возобновлено. Фото: PR Phuket

Проезд четырехколесного транспорта разрешен только в направлении из Патонга в Кату, мотоциклы могут двигаться в обоих направлениях.

«Небольшим автомобилям – от легковых машин до пикапов и микроавтобусов – разрешено движение по дороге вниз из Патонга в Кату, начиная с 4 ноября, чтобы облегчить страдания людей», – заявил накануне губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу.

Утром 4 ноября глава провинции приехал к месту обвала дорожного полотна, чтобы лично пронаблюдать за запуском движения четырехколесного транспорта мимо поврежденного участка шоссе.

Губернатор Вунсиеу заверил, что перед открытием проезда специалисты проверили надежность почвы под проезжей частью и убедились, что дорога должна выдержать легковые машины, микроавтобусы и пикапы.

«Проезд по полосе, ведущей наверх из Кату в сторону Патонга по-прежнему закрыт, поскольку там техника занимается ускорением улучшения дороги [то есть пытается восстановить обвалившийся участок трассы] и поскольку оценка грунта показала, что на этой части дороги он не настолько крепкий. Что касается мотоциклов, то они могут проезжать по дороге и вверх, и вниз, как обычно», – заявил господин Вунсиеу.

«Если тесты позже покажут, что слой грунта достаточно сильный и может выдерживать вес трафика, мы разрешим автомобилям движение и вверх, и вниз по холму», – добавил он.

Также губернатор попросил водителей соблюдать осторожность при проезде мимо зоны провала

«Дорога открывается, чтобы облегчить изначальные трудности. Она еще не открыта для регулярного трафика, работы по ремонту поврежденной части шоссе продолжаются, поэтому водители должны быть максимально осторожны при пользовании дорогой», – подчеркнул глава провинции.