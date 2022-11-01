Дорогу из Чалонга в Патонг планируют сделать постоянной

Обустраемая сейчас временная дорога через джунгли из Чалонга в Патонг должна стать постоянно действующим маршрутом, хотя и будет проходить через охраняемый лесной резерв. О наличии таких планов сообщил 31 октября глава административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) Реват Арироб.

Новости Пхукета

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Работы на грунтовке, ведущей в Патонг от водохранилища Кхлонг-Кратха в Чалонге. Фото: Phuket OrBorJor

Официальные лица обратили внимание на грунтовку в джунглях после обвала дороги на перевале Кату-Патонг. Сейчас мимо провала разрешен проезд только мотоциклистам, водители всего прочего транспорта, включая туристические микроавтобусы и такси, добираются до Патонга через Карон или Камалу.

На грунтовке, которая ведет через джунгли от озера Кхлонг-Кратха до Патонга, сейчас ведутся земляные работы по выравниванию поверхности с последующим созданием дорожного покрытия, которое сделало бы маршрут проходимым для обычного транспорта.

Работы начались 24 октября, хотя до этого грунтовка на протяжении многих лет пребывала в запущенному состоянии и банально игнорировалась. Отказ развивать этот маршрут власти, как правило, объясняли тем, что он проходит через охраняемый лесной резерв. Впрочем, после обвала на перевале Кату-Патонг это перестало быть проблемой – экстренная ситуация потребовала экстренных мер.

Выступая на совещании у губернатор Наронга Вунсиеу, господин Арироб из OrBorJor заявил, что его офис намерен заказать экспертизу экологического воздействия (EIA) для превращения дороги Чалонг-Патонг в постоянно действующий маршрут. Если экспертиза будет успешно пройдена, то дорогу можно будет смело развивать, пусть джунгли вокруг нее и будут иметь охраняемый статус.

Господин Арироб отметил, что Департаменту сельских дорог уже дано поручение «прояснить» процесс получения сертификата EIA для этого проекта.

Планы по превращению дороги в полноценный маршрут включают ее расширение до 12 метров в ширину; оборудование велосипедных дорожек вдоль обочин; обустройство дренажных каналов по обе стороны. Последние должны заодно служить препятствием для «желающим воспользоваться дорогой для нелегальных лесозаготовок или экскавации и вывоза грунта».

Также дорогу обнесут забором, чтобы обитающие в джунглях представители тропической фауны не оказывались на проезжей части. Для животных планируется обустроить несколько тоннелей под дорогой.

Господин Арироб ничего не сказал о бюджете проекта и сроках его реализации, если инициатива будет одобрена. Также ничего не было сказано о том, нужно ли разрешение на ее прокладку от центральных ведомств (Департамента сельских дорог, Департамента скоростных магистралей, Министерства природных ресурсов и так далее).

Обустройство временной дороги, которое по изначальным заявлениям должно было занять две недели, планируется завершить к 7 ноября.