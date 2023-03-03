Дорогу из Чалонга в Патонг открыли для ограниченного движения

Дорога через джунгли из Чалонга в Патонг уже открыта для движения и используется местными жителями и туристами, хотя пока что представляет собой грунтовку с гравийным покрытием. Это корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердил господин Тиват Сидокбаб, куратор проекта от административной организации провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO). С декабря господин Сидокбаб не реже раза в две недели инспектирует объект.

Натта Тепбамрунг

«Вообще-то дорога в варианте с гравийным покрытием уже завершена. Уже сейчас большое число людей пользуется маршрутом», – заявил господин Сидокбаб, занимающий пост вице-президента PPAO.

Одновременно он отметил, что в текущем виде новая дорога, идущая от водохранилища Кхлонг-Кратка в Чалонге до улицы 50 Pi Rd. в Патонге, едва ли может считаться дружелюбной по отношению к неопытными водителям. Во-первых, на маршруте имеются крутые уклоны. Во-вторых, грунт и гравий не отличаются устойчивостью к дождям. В-третьих и далее – на дороге нет освещения и разметки.

По словам собеседника редакции, дорога сейчас популярна, в том числе, у туристов, которых интересуют открывающиеся с нее виды. Также место известно любителям пробежек на свежем воздухе.

Господин Сидокбаб пояснил, что следующим этапом будет заливка бетона на спусках/подъемах со стороны Чалонга и Патонга. Проведение этих работ соответствующие муниципалитеты могут организовать без санкции администрации провинции и Департамента королевских лесных угодий. Однако соответствующие разрешения нужны для проведения работ срединном отрезке дороги, где планируется уложить асфальт.

Сейчас участвующие в проекте организации и ведомства ведут проектные работы по бетонированию конечных участков со стороны Патонга и Чалонга, а параллельно ждут ответа на запрос об укладке асфальта на центральной секции. Каких-либо сроков господин Сидокбаб не назвал.

Также вице-президент РРАО не смог сказать ничего конкретного о том, когда могут начаться работы по превращению временной грунтовки с гравийным покрытием в полноценное шоссе, которое в конце прошлого года анонсировал в качестве финальной цели глава организации Реват Арироб.

«Мы все еще финализируем эта», – заявил господин Сидокбаб.

Работы по прокладке дороги из Чалонга напрямую в Патонг начались после обвала на основной трассе из Кату, произошедшего 19 октября. Происшествие сильно ограничило транспортную доступность Патонга и заставило чиновников достать из-под сукна старинный проект дороги Чалонг-Патонг, который на протяжении десятилетия методично отклонялся профильными ведомствами, поскольку речь шла об охраняемом природном резерве.

После октябрьского инцидента охраняемый статус лесного массива неожиданно перестал быть препятствием для превращения шедшей через джунгли узкой и труднопроходимой грунтовки в полноценную дорогу. На начальной фазе проекта официальные лица инспектировали локацию на автомобилях повышенной проходимости. PR-служба администрации провинции Пхукет изначально описывала состояние грунтовки через джунгли в следующих словах:

«В некоторых местах грунт сходит на дорогу. Некоторые части представляют собой возникшие в результате эрозии канавы. Также дорога проходит через высокие холмы. Автомобильное движение в том и другом направлении невозможно».

На фотографиях с ранних инспекций официальных лиц можно было регулярно увидеть мотоцикл класса эндуро, которым пользовался кто-то из должностных лиц.

Сначала речь шла об организации временного, но пригодного для обычного транспорта маршрута, причем в двухнедельный рок. Однако через указанные две недели план поменялся. Согласно ноябрьскому решению властей, трасса Чалонг-Патонг должна стать не временным или альтернативным маршрутом, а полноценным шоссе 12-метровой ширины с ограждениями вдоль проезжей части и даже переходами для обитающих в джунглях животных. Именно этот план сейчас «финализирует» РРАО.