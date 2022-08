Дорогу, идущую вдоль пляжа Ката, закроют для движения 23-28 августа

Муниципалитет Карона предупредил, что идущая вдоль пляжа Ката улица Soi Pakbang будет закрыта для движения транспорта с 23 по 28 августа в связи с проведением фестиваля Kata Beach Life Festival.

Soi Pakbang будет закрыта для машин и мотоциклов 23-28 августа. Изображение: Муниципалитет Карона

Согласно уведомлению муниципалитета, улица будет закрыта почти на всем своем протяжении – от отделения банка Kasikornbank напротив муниципалитета до канала Пак-Банг в северной части пляжа. Soi Pakbang будет закрыта в дни подготовки к фестивалю, а также непосредственно в дни его проведения.

В уведомлении говорится, что движение будет прекращено с 12:00 дня, однако о времени его возобновления ничего не говорится.

Муниципалитет Карона принес извинения за неудобства и одновременно пригласил жителей и гостей острова посетить фестиваль и хорошо провести время.

Kata Beach Life Festival проводится при поддержке Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Министерства туризма и спорта. На мероприятии ожидаются популярные диджеи Supersonic, FunkyGangster, Joe Gradante, Mayga, Nu-Trip, Beycan Kemeç, Q Narongwate, Taz Mutcha и Tomfunk.

Программа живых концертов включает выступления TELEXs, No One Else Moderndog, The Paradise Bangkok Molam International Band, Sarah Salola, Patrickananda, 4eve и The Parkinson.