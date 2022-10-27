Дорогу через перевал Кату-Патонг открыли для мотоциклов

Власти Пхукета открыли движение через перевал Кату-Патонг на мотоциклах. Проезд мимо разрушенного участка Phra Barami Rd. на восточном склоне холме в Патонге разрешен только для мототехники, автомобили не допускаются. Власти ничего не сказали про саленги – трехколесные транспортные средства на основе мотоциклов – но на фотографиях видно, что им тоже разрешено проезжать мимо провала.

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Губернатор Пхукета у провала в день запуска мотоциклетного движения мимо пострадавшего участка дороги. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета у провала в день запуска мотоциклетного движения мимо пострадавшего участка дороги. Фото: PR Phuket

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Трехколесные саленги на опасный участок тоже допускаются. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемы есть далеко не у всех мотоциклистов, полиция смотрит на это спокойно. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Туристы, что не удивительно, как раз в шлемах. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемы есть далеко не у всех мотоциклистов, полиция смотрит на это спокойно. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемы есть далеко не у всех мотоциклистов, полиция смотрит на это спокойно. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемы есть далеко не у всех мотоциклистов, полиция смотрит на это спокойно. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемы есть далеко не у всех мотоциклистов, полиция смотрит на это спокойно. Фото: PR Patong

Открытие мотоциклетного движения мимо провала на холме в Патонге. Шлемами пренебрегают даже люди в жилетках работников органов власти. Фото: PR Patong

Дорога через перевал была официально открыта для мотоциклов около 18:00 вечера 26 октября. Губернатор провинции Наронг Вунсиеу лично приехал к провалу, чтобы проконтролировать запуск движения.

До этого на месте обвала дорожного полотна побывали и провели необходимые замеры специалисты Департамента скоростных магистралей и других ведомств, включая Департамент ирригации. Их задачей было выяснить, улучшилось ли состояние грунта, и стал ли он более надежным. Вердикт экспертов был утвердительным, так что губернатор дал приказ открыть дорогу для мотоциклов с классической формулировкой о стремлении «облегчить страдания людей».

В данном случае, впрочем, была названа совершенно конкретная категория страдающих – школьники и их родители. В тайских школах начался новый учебный семестр, так что теперь каждое утро множество детей должны ездить в школы, а в значительном количестве случаев развозом детей на занятия занимаются родители и другие родственники. Дети постарше зачастую управляют мотоциклами сами, причем не всегда дожидаясь достижения предусмотренного законом возраста получения водительских прав.

«Разные государственные ведомства сообща работают над тем, чтобы обеспечить доступ в Патонг и по пешим маршрутам, и по дорогам. Но проблемы отразились на жизни большого количества людей в связи с началом нового школьного семестра. На этом фоне провинции пришлось срочно найти способ помочь людям», – заявил губернатор.

Срочно найденным способом стало открытие мотоциклетного движения вдоль провала. Губернатор подчеркнул, что власти опирались на заключение геологов, которые признали грунт на склоне холма достаточно надежным, чтобы выдерживать мотоциклы. Естественно, уцелевшая часть дороги вдоль провала узкая, движение по ней ограниченное. На месте событий постоянно должны дежурить сотрудники полиции и военные, а также гражданские служащие. При этом дорога открылась для круглосуточного движения.

«Это лишь временное облегчение для людей, которым нужно пересекать перевал. Автомобили и другие типы транспортных средств по-прежнему должны использовать альтернативные маршруты [через Чернг-Талей и Камалу или через Чалонг и Ката/Карон]», – сказал губернатор.

Одновременно ведутся дальнейшие работы по обустройству пешеходной тропы мимо зоны провала от монастыря Bang Thong Monastery в Кату до храма Chao Por Suea Shrine на вершине холма. Сейчас там задействована строительная техника.

«Ожидается, что улучшения будут завершены в ближайшие два дня», – заявил губернатор Вунсиеу вечером 26 октября.

Также продолжают работы по созданию «временной» дороги из Чалонга в Патонг. Речь идет о приведении в более-менее проходимый вид грунтовки через джунгли, начинающейся от храма Wat Luang Pu Supa в Чалонге. По словам губернатора, открытие этой дороги для использования ожидается на следующей неделе, хотя еще несколько дней назад назывался двухнедельный срок.