Дорогу через перевал из Патонга в Кату откроют для грузовиков сегодня

Дорога через перевал из Патонга в Кату будет открыта для проезда грузовых автомобилей с 10:00 утра 8 декабря, объявила администрация Пхукета.

Новости Пхукета

Первое сообщение о запланированном на 8 декабря открытии проезда грузового транспорта мимо поврежденного участка Phra Baramee Rd. опубликовал муниципалитет Патонга. В публикации указывалось, что решение было принято по итогам совещания 7 декабря. Участие во встрече принимали мэр Патонга Чалермсак Манисри, мэр Кату Чай-Анан Сутхикун, глава округа Кату Сиват Раварангун и представители профильных ведомств.

Затем PR-служба администрации всей провинции опубликовала более подробный текст. В нем, в частности, указывалось, что грунт на склоне достаточно устойчив, чтобы выдерживать грузовые автомобили, но ширина уцелевшей после обвала проезжей части ограничена. Так что пока проезд 10-колесных и 6-колесных грузовых автомобилей открывается только по направлению из Патонга в Кату (по дальней от провала полосе). Открытие движения грузовиков на холм со стороны Кату произойдет по ходу дальнейшего ремонта дороги.

Об автобусах ничего сказано не было ни в сообщении муниципалитета Патонга, ни в публикации PR Phuket, однако резонно предположить, что они в данном случае приравниваются к грузовикам. Также официальные лица не пояснили, как принималось решение об открытии трассы для тяжелого транспорта и связано ли оно с визитом на остров министра транспорта Саксаяма Чидчоба.

Ранее на этой неделе официальные лица говорили, что полное открытие дороги, пострадавшей в результате дождей в середине октября, должно произойти «к Рождеству», то есть к 25 декабря. Изначально срок «временного ремонта» оценивался в 45-60 дней, но затем власти отмечали, что процесс оказался более трудным, чем предполагалось.

При этом с понедельника был официально открыт для движения альтернативный маршрут из Кату к «тигриному храму» на холме, известный как дорога Праба по имени автора этого проекта Причавуда (Праба) Кисина. Он не только предложил идею альтернативной дороги, но также выделил землю под нее и финансы на проведение работ.