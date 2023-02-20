Дорогу через холм из Кату в Патонг закроют на два вечера и ночи

Временное закрытие Phra Baramee Rd. / Wichit Songkram Rd. для движения связано с необходимостью проведения работ на трубах. PWA приносит извинения за возможные неудобства.
В уведомлении PWA уточняется, что со стороны Патонга дорога будет открыта вплоть до «тигриного храма» Chao Por Seua Temple и, соответственно, до поворота на альтернативную дорогу в Кату, проложенную по инициативе Праба Кисина и других бизнесменов Патонга.
Сама «дорога Праба» с 1 января фигурирует в сообщениях Фонда развития Патонга под именем Pracharuamjai Rd., то есть «дорога единства людей». Такое имя было выбрано в ходе голосования, проводившегося в интернете в течение двух последних недель декабря.
Напомним, что средства на прокладку дороги собирали всем Пхукетом, деньги жертвовал не только бизнес Патонга, но и самые простые жители острова, которые тоже были согласны с тем, что альтернативный маршрут необходимо. Благодаря «единству людей» дорога была проложена в максимально сжатые сроки.