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Дорогу через холм из Кату в Патонг закроют на два вечера и ночи

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) заранее предупреждает водителей о том, что дорога Кату-Патонг будет закрыта для проезда 26 и 27 февраля с 21:00 вечера до 5:00 утра. При этом закрытый участок расположен ниже по склону, чем поворот на альтернативную «дорогу Праба», так что ей можно будет пользоваться.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 04:02 PM
На трассе Кату-Патонг планируются работы на трубах. На два вечера и ночи дорога будет закрыта. Фото: PWA, PR Patong

На трассе Кату-Патонг планируются работы на трубах. На два вечера и ночи дорога будет закрыта. Фото: PWA, PR Patong

Временное закрытие Phra Baramee Rd. / Wichit Songkram Rd. для движения связано с необходимостью проведения работ на трубах. PWA приносит извинения за возможные неудобства.

В уведомлении PWA уточняется, что со стороны Патонга дорога будет открыта вплоть до «тигриного храма» Chao Por Seua Temple и, соответственно, до поворота на альтернативную дорогу в Кату, проложенную по инициативе Праба Кисина и других бизнесменов Патонга.

Сама «дорога Праба» с 1 января фигурирует в сообщениях Фонда развития Патонга под именем Pracharuamjai Rd., то есть «дорога единства людей». Такое имя было выбрано в ходе голосования, проводившегося в интернете в течение двух последних недель декабря. 

Напомним, что средства на прокладку дороги собирали всем Пхукетом, деньги жертвовал не только бизнес Патонга, но и самые простые жители острова, которые тоже были согласны с тем, что альтернативный маршрут необходимо. Благодаря «единству людей» дорога была проложена в максимально сжатые сроки. 

 

 

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