Дорогу через холм из Кату в Патонг закроют на два вечера и ночи

Пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) заранее предупреждает водителей о том, что дорога Кату-Патонг будет закрыта для проезда 26 и 27 февраля с 21:00 вечера до 5:00 утра. При этом закрытый участок расположен ниже по склону, чем поворот на альтернативную «дорогу Праба», так что ей можно будет пользоваться.

Новости Пхукета

20 Февраля 2023, 04:02 PM

На трассе Кату-Патонг планируются работы на трубах. На два вечера и ночи дорога будет закрыта. Фото: PWA, PR Patong