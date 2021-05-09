Дорога у ВПП аэропорта закрыта на финальную часть ремонта

Департамент скоростных магистралей Пхукета объявил о временном закрытии дороги 4031, идущей параллельно взлетно посадочной полосе аэропорта Пхукета. Закрытие дороги связано с проведением финальной части работ по повышению безопасности дороги, которая в 2016 году пострадала от обвала грунта с ближайшего склона.

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Дорога 4031 пострадала от схода грунта со склона холма в августе 2016 года. Фото: Архив The Phuket News

Дорога 4031 пострадала от схода грунта со склона холма в августе 2016 года. Фото: Архив The Phuket News

Как рассказал глава Департамента скоростных магистралей Пхукета Самак Лыдвонгхат, дорога будет закрыта вплоть до 1 ноября. Частному подрядчику предстоит расширить проезжую часть на одном из участков дороги и оборудовать полутораметровую зону безопасности по одну сторону от нее. Водителям придется выбирать пути объезда.

«Мы приносим извинения за неудобства, связанные с проведением работ», – говорится в уведомлении Департамента скоростных магистралей.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, дорога 4031 пострадала от схода грунта со склона холма в августе 2016 года. Земля и переломанная растительность обрушились на проезжую часть, где, к счастью, на тот момент не было транспорта.

В сентябре 2019 года было подписано соглашение, позволившее начать работы по повышению безопасности дороги. В рамках первой фазы проекта (1 сентября – 30 декабря 2020 года) крутизна склона была уменьшена, а сам он был укреплен. Бюджет работ составил 32,97 млн бат.

Стартовавшая сейчас вторая фаза предполагает расширение проезжей части до двух полос (правда, не на всем протяжении дороги), а также организацию зоны безопасности вдоль одной из обочин. Бюджет – 38,35 млн бат.