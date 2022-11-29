Дорога Праба открылась в тестовом режиме

Альтернативная дорога из Кату к тигриному храму Chao Por Seua Temple на вершине холма Кхао-Патонг открылась для движения мотоциклов и небольшого четырехколесного транспорта после полудня 29 ноября. В течение шести дней будет продолжаться тестовый режим, а 5 декабря, в день рождения Рамы IX, должно состояться торжественное открытие.

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Дорога Праба пока открыта только для мотоциклов, легковых авто, пикапов и микроавтобус. Тяжелый транспорт на нее не допускается. Фото: Patong Development Foundation

Глава Pisona Group, основатель Фонда развития Патонга и инициатор проекта альтернативной дороги Причавуд (Праб) Кисин подтвердил открытие маршрута для легких авто и мотоциклов в беседе с газетой Khao Phuket, сестринским изданием «Новостей Пхукета» и The Phuket News на тайском языке.

«Мы сейчас находимся в тестовой фазе. В то же время мы продолжаем устанавливать последние ограждения вдоль дороги, осталось еще 320 м», – заявил Праб Писин.

Бизнесмен подтвердил, что под небольшим четырехколесным транспортом понимаются те же категории машин, что и в случае с основной дорогой в Патонг, обвалившейся 19 октября. Во время тестовых шести дней на альтернативную дорогу Праба, кроме мотоциклов, допускаются легковые авто, пикапы и микроавтобусы.

От альтернативной дороги как раз и ожидают, что она позволит перечисленным видам автомобилей напрямую ездить из Кату в Патонг. На основной дороге им разрешено двигаться только в направлении из Патонга в Кату, по дальней от провала полосе. На внешнюю полосу пока допускаются только мотоциклы, так что всему четырехколесному транспорту приходится добираться до Патонга либо через Камалу, либо через Чалонг.

Новая дорога, у которой нет официального названия и которую в обиходе уже именуют просто дорогой Праба, прокладывается на пожертвования местного бизнеса и обычных жителей острова. Последние перечислили уже свыше 2 млн бат, объем пожертвований со стороны крупных игроков (во главе с самим Прабом Кисином) неизвестен, но кроме денег, бизнесмены также пожертвовали саму землю, по которой прокладывается маршрут.

Бюджет строительства оценивается в 12 млн бат, но за отправную точку при этих подсчетах взят тезис Фонда развития Патонга о том, что для финансирования проекта достаточно, чтобы каждый житель острова пожертвовал 30 бат. Если оценка хоть сколько-нибудь верна, то стоимость работ разы меньше, чем бюджет на реновацию дороги у взлетно-посадочной полосы аэропорта, которая и короче и не пролегает через горы.

Основная дорога через перевал из Кату в Патонг, согласно изначальным заявлением властей, должны быть восстановлена к середине декабря, однако официальные лица уже признали, что работы могут выбиться из графика по причине дождей и из-за того, что доставка грунта и камней для укрепления склона оказалась более долгой и сложной, чем чиновники надеялись изначально.

Власти регулярно публикуют сообщения о ходе работе, однако ни разу не назвали в этих публикациях дату окончания ремонта или степень выполнения работ в процентах. Последняя новость вышла 29 ноября, в ней говорилось о том, что подрядчик доставил на склон более 100 грузовиков грунта. При этом официальные лица не назвали имени подрядчика и не указали, сколько вообще сотен грузовиков нужно для восстановления шоссе.

Также на этой неделе было опубликовано ничуть не более информативное сообщение о «хорошем прогрессе» в прокладке дороги из Чалонга в Патонг. Никаких дат в сообщении не содержалось, зато фотографий из джунглей было около полусотни.

12 ноября глава административной организации провинции (OrBorJor) Реват Арироб говорил о готовности проекта на уровне 73%, однако в связи с этим сложно не вспомнить, что работы по проекту дублера Thepkrasattri Rd. (новой трассы из Муанг-Мая в Кату) тоже уже выполнены на 43,68%, но ни одного физического действия там до сих пор не произведено.