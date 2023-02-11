Дорога к мечу. Абсолютная чемпионка РСА Наталья Романова

В начале 2020 года Наталья Романова впервые переступила порог спортзала, а в декабре 2022 уже поднимала над головой меч абсолютной чемпионки ассоциации физической культуры РСА, а заодно получила карту профессиональной спортсменки этой организации. Наталья выступает в категории фитнес-бикини... и это красиво!

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«Фитнес-бикини – это категория, где умеренное количество мышц, спортивная, подтянутая, женственная фигура без мышечной гипертрофии. Это красиво, это эстетично. Это выглядит здоровым», – рассказывает Наталья Романова о бодибилдинге, с который за два года занял в ее жизни огромное место.

Насчет здоровья Наталье можно и нужно верить, ведь она все-таки врач-кардиолог с десятилетним стажем. Во всем остальном тоже стоит прислушаться, потому что сибирячке – сертифицированный фитнес-тренер, профессиональная спортсменка ассоциации физической культуры РСА и абсолютная чемпионка ее декабрьских соревнований на Пхукете, по итогам которых она подняла над головой заветный меч – символ победы в абсолютной категории, где судьи выбирают лучшего среди победителей отдельных дисциплин и групп.

Хозяйка меча – и в это сложно поверить – впервые пришла в тренажерный зал ровно два года назад «немножко подкачаться, немножко в форму себя привести». И у нее с первого же раза... абсолютно ничего не получилось. Бездушное железо не знало про регалии Романовой в других видах спорта.

«Меня как раз и зацепило то, что я вначале не могла ничего, и это при том, что считала себя спортивной. Здесь оказалась совершенно другая нагрузка, я понимала, что чувствую себя слабой, мне это было новым и совсем не нравилось. Такая спортивная злость. Как, я не могу? Я смогу», – вспоминает сейчас Наталья.

Шесть тренировок в неделю тоже не сразу начали давать результаты. Спортсменка признается, что поначалу вовсе не видела изменений, но тело в итоге согласилось с тем, чего от него требовали.

«Появились изменения, которые мне понравились», – говорит Наталья. Примерно через полгода она уже начала с вполне конкретным интересом смотреть на тех, кто тренируется не просто «немножко подкачаться», а чтобы выступать. Через год были первые соревнования и второе место из двух возможных. Весь последовавший за этим год был посвящен тренировкам и соревнованиям на пути к мечу.

Как говорилось выше, Наталья выступает не в классическом бодибилдинге, а в категории, которая официально называется Women’s Bikini Fitness (аналог у мужчин – Men’s Physique). Если в первом ценится большой объем мышечной массы, то во втором приоритетна гармония. Впрочем, на соревнованиях и те, и другие спортсмены используют специальный грим, который подчеркивает контуры мышц, чтобы судьи могли проводить оценку. Но вид на соревнованиях в гриме и в жизни без него – вещи разные.

Соревновательный вес для условной спортсменки ростом около 167-168 см – это порядка 52-54 кг, то есть в диапазоне нормальной массы тела здорового, спортивного человека. Насколько далеко заходить по спортивному пути, каждый решает для себя сам.

Наталья, которая сейчас уже является сертифицированным тренером, ведущим около полутора десятков учеников, в декабре этого года стала профессиональной атлеткой в своей категории по версии РСА. После объявления абсолютных чемпионов и вручения про-карты Наталью попросили «далеко не уходить». Как выяснилось – для участия в первых уже профессиональных соревнованиях РСА, на которых Романова стала вице-чемпионкой.

О декабрьском мероприятии Наталья рассказывает исключительно в позитивном ключе, но на этом моменте, кажется, в голосе прорывается профессиональный азарт и та самая спортивная злость, которая за два года позволила пройти путь от «переступила порог зала» до про-карты.

«Все равно я его возьму», – говорит Романова, имея в виду чемпионский титул уже среди профессионалов.

Оценить хронику трансформации Натальей Романовой за два года, а также обсудить перспективы собственных индивидуальных тренировок под руководством чемпионки PCA можно на Facebook и в Instagram.