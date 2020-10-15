Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей

Как заявил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Ломанут, первые признаки повреждения начали проявляться еще 10 октября. К настоящему момент левая полоса закрыта для движения полностью, по правой еще можно проехать.
«Сейчас лишь одна полоса открыта для движения. Мы запросим выделение экстренного бюджета на ремонт», – заявил господин Лоханут.
Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей также добавил, что в следующем фискальном году его ведомство попробует получить отдельный бюджет на обслуживание именно этого участка дороги.
«Пожалуйста, проявляйте осторожность при вождении. Мы проведем ремонт так быстро, как только будет возможно», --пообещал господин Лоханут.