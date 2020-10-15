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Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей

Департамент скоростных магистралей обратился к водителям с призывом проявлять повышенную осторожность при движении по горной дороге, соединяющей Чалонг и Карон. Из-за недавних обильных дождей земля под дорогой просела, в результате чего дорожное полотно оказалось повреждено.

Новости Пхукета

15 Октября 2020, 11:34 AM
Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Дорога из Чалонга на Карон оказалась повреждена из-за дождей. Фото: Phathada Sae-Lim / Facebook

Как заявил глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Сомванг Ломанут, первые признаки повреждения начали проявляться еще 10 октября. К настоящему момент левая полоса закрыта для движения полностью, по правой еще можно проехать.

«Сейчас лишь одна полоса открыта для движения. Мы запросим выделение экстренного бюджета на ремонт», – заявил господин Лоханут.

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей также добавил, что в следующем фискальном году его ведомство попробует получить отдельный бюджет на обслуживание именно этого участка дороги.

«Пожалуйста, проявляйте осторожность при вождении. Мы проведем ремонт так быстро, как только будет возможно», --пообещал господин Лоханут.

 

 

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