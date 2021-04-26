Дорога через перевал Чалонг-Ката объявлена безопасной

Глава пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей Самак Лыдвонгхат объявил о том, что ведущая в сторону Ката дорога из Чалонга является безопасной для водителей, хотя движение в сторону пляжа и сокращено до одной полосы, поскольку ремонт еще не закончен.

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«Мы провели экстренный ремонт сразу после того, как дорожное полотно начало обваливаться [в прошлом октябре]. Мы осуществили дополнительные работы для поддержки дороги, так что она сейчас безопасна для движения», – заверил господин Лыдвонгхат в беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета».

За прошедшее время была усилена структурная поддержка дороги, установлены ограничительные барьеры и знаки, предупреждающие водителей, о том что крайняя левая полоса еще закрыта для движения. Также был улучшен дренаж.

«Мы сделали все, что может помочь предотвратить обрушение этой части дороги на фоне прямого схода воды с гор. Тем не менее, водителям следует быть аккуратными во время дождей, поскольку для движения открыта лишь одна полоса, по которой будет течь вода», – отметил глава пхукетского Офиса скоростных магситралей.

Господин Лыдвонгхват отметил, что для проведения первоначального ремонта в прошлом году пришлось задействовать экстренный бюджет. Долгосрочный ремонт трассы уже классифицируется как крупный проект на «миллионы бат». Средства были запрошены сразу же [в октябре прошлого года] как часть бюджета на 2022 фискальный год.

«Мы непременно получим деньги, поскольку сотрудники Министерства транспорта и Департамента скоростных магистралей не выразили никаих сомнений относительно нашего запроса», – заверил господин Лыдвонгхад.

Речь идет о сумме примерно в 10 млн бат, в которую входит создание совершенно новой системы поддержки дорожного полотна и защитных конструкций. Основные задачи – укрепление насыпи под дорожным полотном и спрямление изгиба дороги. Впрочем, долгосрочные планы еще не финализированы.

«Две недели назад группа геологов исследовала объект и собрала информацию для формирования плана ремонта», – добавил глава пхукетского Офиса скоростных магистралей. От их решения и будет зависеть финальный бюджет.