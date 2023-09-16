Дорога Чалонг-Патонг вернулась в прежнее непроходимое состояние

Грунтовка через холмы, которая должна была стать полноценной дорогой между Чалонгом и Патонгом, вернулась к прежнему непроходимому для обычного транспорта состоянию. Низкий сезон свел на нет значительную часть проделанных работ. В ноябре 2022 года административная организация Пхукета (РРАО) объявила, что проект эволюционировал до полноценного шоссе от водохранилища в Чалонге к восточной части Патонга. По состоянию на 15 сентября дорога не только не стала обещанной удобной трассой, но и, очевидно, выглядит хуже, чем на мартовских фото. А РРАО полностью прекратила публиковать отчеты о том, что происходит на объекте.

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В пятницу, 15 сентября, дорогу Чалонг-Патонг проинспектировал пхукетский депутат парламента Чалермпонг Сэнгди. Политик сперва организовал прямой эфир из джунглей, после чего выложил лаконичный отчет, суть которого сводится к тому, что деньги были потрачены впустую.

Господин Сэнгди, известный на Пхукете как «тренер Сэм», напомнил, что работы по превращению мало используемой грунтовки в полноценную дорогу начались в октябре 2022 года после обвала главного шоссе, ведущего в Патонг из Кату. В пятницу представитель партии Move Forward приехал проверить сообщения о «повреждении дороги, включая эффективность расходования вложенных в строительство средств».

Вывод тренера Сэма – дорога, которую он именует Luang Pu Supha Rd., «серьезно поврежден» и «едва ли пригодна к использованию».

На фото видно, что уложенное на грунт покрытие не пережило испытания солнцем и осадками в сезон дождей. За несколько месяцев покрытие практически полностью разрушилось, местами произошли обвалы грунта.

Последний отчет о ходе работ РРАО предоставляла в марте, причем сообщая о том, что дорога открыта для ограниченного движения.

«Вообще-то дорога в варианте с гравийным покрытием уже завершена. Уже сейчас большое число людей пользуется маршрутом», – говорил господин Тиват Сидокбуаб, занимающий пост вице-президента PPAO.

На мартовских фотографиях маршрут выглядел относительно приличной грунтовкой с гравийным покрытием, которой оставалось совсем немного, чтобы стать пусть не идеальной, но пригодной для использования полноценной дорогой. На сентябрьских фото состояние объекта намного хуже.

Господин Сэнгди напомнил, что работы на объекте начались в условиях чрезвычайной ситуации, когда из-за обвала на трассе Кату-Патонг главный центр туризма на Пхукете лишился ключевой дороги. На этом фоне власти вспомнили про грунтовку, которую много лет игнорировали, поскольку она проходит через охраняемый лесной резерв. Однако экстренная ситуация потребовалась экстренных мер.

Сначала речь шла об организации временного, но пригодного для обычного транспорта маршрута, причем в двухнедельный рок. Однако через указанные две недели план поменялся. Согласно ноябрьскому решению властей, трасса Чалонг-Патонг должна стать не временным или альтернативным маршрутом, а полноценным шоссе 12-метровой ширины с ограждениями вдоль проезжей части и даже переходами для обитающих в джунглях животных.

По словам тренера Сэма, в проект были вложены «десятки миллионов бат». Политик не назвал точную сумму, но пообещал, что поднимет вопрос о расходовании денег в парламенте. Господин Сэнгди выиграл выборы на Пхукете во втором избирательном округе, в состав которого входит Патонг.