Дорога Чалонг-Патонг начинает приобретать очертания

Возвращаясь к работе после Нового года, административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) организовала очередную плановую инспекцию на будущей дороге Чалонг-Патонг. Официальные лица, как уже стало понятно из публикаций, лично посещают объект раз в две недели.

Новости Пхукета

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Виц-президент OrBorJor Тиват Сидокбуаб на грунтовке в джунглях, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга напрямую в Патонге. Фото: Phuket OrBorJor

Честь инспектировать грунтовку через джунгли, которой предстоит стать полноценной дорогой из Чалонга в Патонг, снова выпала вице-президенту OrBorJor Тивату Сидокбуабу. В предыдущий раз он был на объекте в середине декабря.

Пресс-служба OrBorJor снова ничего не сказала о том, когда планируется закончить работы. Обновленных процентов выполнения тех или иных работ тоже не было опубликовано. Но фотографии явно указывают на то, что за две недели с предыдущего визита господина Сидокбуаба произошел определенный прогресс.

Напомним, что работы по прокладке дороги из Чалонга напрямую в Патонг начались после обвала на основной трассе из Кату, оставившей Патонг отрезанным от остального острова. На фоне произошедшего власти внезапно изменили свое отношение к самой идее превращения труднопроходимой грунтовки в полноценную дорогу.

Охраняемый статус лесного массива также перестал быть препятствием, однако работы предстоят немалые. PR-служба администрации провинции Пхукет изначально описывала состояние грунтовки через джунгли в следующих словах:

«В некоторых местах грунт сходит на дорогу. Некоторые части представляют собой возникшие в результате эрозии канавы. Также дорога проходит через высокие холмы. Автомобильное движение в том и другом направлении невозможно».

На фотографиях с ранних инспекций официальных лиц можно было регулярно увидеть мотоцикл класса эндуро, которым пользовался кто-то из должностных лиц, а также автомобили повышенной проходимости для всех остальных.

Согласно ноябрьскому решению властей, трасса Чалонг-Патонг должна быть не временным или альтернативным маршрутом, а полноценным шоссе 12-метровой ширины с ограждениями вдоль проезжей части и даже переходами для обитающих в джунглях животных. Дорога будет начинаться от храма Wat Luang Pu Supa, ее протяженность будет составлять около 3-3,5 км.