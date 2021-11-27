Домашнее насилие остается на повестке дня

Пхукетский ювенальный и семейный суд фиксирует увеличение количества случаев домашнего насилия в отношении женщин и детей. Соответствующее заявление сделал один из руководителей суда на специальном мероприятии, направленном на привличение внимания к этой проблеме.

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«В обществе и сейчас имеются проблемы семейного насилия. Количество случаев растет, они становятся более жестокими, и являются одними из основных в Ювенальном и семейном суде», – заявил господин Рачот Аунгвибун, занимающий в суде пост верховного судьи в первом трибунале суда.

Господин Аунгвибун отметил, что современное законодательство предоставляет инструментарий для защиты жертв домашнего насилия, но применение этих инструментов сложно и имеет массу ограничений.

«Из-за этого жертвы насилия могут просто не знать о своем праве обратиться за защитой», – добавил он.

Также проблемы наблюдаются и в самих органах защиты жертв насилия в системе правосудия.

«По этой причине Ювенальный и семейный суд Пхукета организовал проект по повышению информированности о законах в этой сфере и правоприменительной практике в виде уличных маршей против насилия в отношении детей и членов семей», – заявил господин Аунгвибун как раз в ходе одного из раундов упомянутой кампании в Пхукет-Тауне.

«Цель компании – распространять знания о домашнем насилии и менять отношение к нему в отдельных жилых сообществах и среди широкой публики», – добавил представитель суда.

Участие в кампании также принимал верховный судья пхукетского Ювенального и семейного суда Чакат Ваннапхайбун. Выступая перед собравшимися он констатировал, что проблема домашнего насилия имеет долгую историю в тайском обществе.

«В настоящее время проблемы расширилась, уровень насилия показывает рост, что значительно ухудшает качество жизни в семьях, где применяющий насилие и его жертва – близкие люди или родственники», – отметил господин Ваннапхайбун.

Верховный судья также признал, что дела о домашнем насилии являются одними из самых массовых в его суде.

«От вопросы базовых прав человека, решение которого должны заниматься все члены общества», – заявил господин Ваннапхайбун.

«Это больше не личный вопрос. И Закон о защите жертв домашнего насилия от 2007 года нацелен на то, чтобы обеспечить защиту пострадавшим, а также реабилитировать и исцелить тех, кто к насилию прибегает», – добавил он.

Господин Ваннапхайбун подчеркнул, что власти призывают членов общества не закрывать глаза на случаи домашнего насилия, следить за происходящим вокруг них, помогать в решении проблем.





