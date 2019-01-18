Дом среди листвы: Выходные в TreeHouse Villas на Яо-Ной

Дэвид Джеклин провел выходные в уникальном отеле TreeHouse Villas на Яо-Ной и готов поделиться впечатлениями.

Дэвид Джеклин

Когда наша лодка выходила из марины Yacht Heaven, настроение всех собравшихся на борту считывалось без труда. Равно как и ожидания от предстоящей поездки.

На всех – стильные солнцезащитные очки, в багажном отделении – надежно закрепленные чемоданы Samsonit с вещами для отдыха, вокруг – лазурный океан, перед внутренним взором – картинки из рекламных буклетов. Последние обещали нам отдых в уединенном тропическом раю. Пожалуй, там бы с удовольствием поселился Робинзон Крузо, если бы после кораблекрушения его выбросило на берег необитаемого острова, который прямо перед этим событием... приобрел Билл Гейтс и обустроил по высшему разряду, наняв на должность арт-директора Филиппа Старка. Мы направлялись в TreeHouse Villas на острове Яо-Ной, одной из жемчужин залива Пханг-Нга, спрятавшейся между Пхукетом и Краби.

TreeHouse Villas – люксовый курортный комплекс, ориентированный на романтический отдых любящих пар. С одним небольшим отличием. Вернее, с очень большим. Это сверхстильный, по-настоящему визионерский проект, в основе которого лежит идея природы как лучшего архитектора. Так этот комплекс позиционируется на сайте, и таким он является в жизни: более идиллическое место сложно себе представить.

Наше путешествие на лодке заняло около 45 минут и было сплошным удовольствием. Живописные виды залива Пханг-Нга с возвышающимися над водой карстовыми скалами будоражили воображение. Наконец, мы добрались до Яо-Ной, лодка обогнула северную оконечность острова и нас приняла в свои обьятия девственно прекрасная бухта, где расположился отель TreeHouse Villas. Что за вид нам открылся! Нетронутые джунгли, высокие скалы, пирс... а затем и сам отель, где нам предстояло провести следующие несколько дней и ночей.

От видов захватывало дух, но оказалось, что это еще не все. Немного воздуха в легких стоило сохранить на тот момент, когда мы вошли внутрь самого уникального места, где нам когда-либо доводилось жить. Едва ли кому-то удавалось достичь более гармоничного сочетания природной простоты и роскоши.

Все постройки TreeHouse Villas идеально вписаны в обильную зелень тропического ландшафта. Виллы действительно находятся под самыми сводами крон, и из каждой открывается непередаваемый вид на залив Пханг-Нга, воду, небо и скалы. Стоит оторваться от бренной земли и подняться наверх, как тебя захватывает совершенно поразительное ощущение единения с природой и комфорта от того, что вокруг продумана каждая мелочь.

Первый и второй уровни виллы соединяет мастерски изготовленная изогнутая подвесная лестница, сама вила представляет собой тщательно выверенные и практичные апартаменты на небесах, созданные специально, чтобы подарить гостям покой и негу в очаровательных интерьерах удивительного дома в тропиках.

На первом этаже располагает деревянная беседка с лежаками и барной зоной, где гостей ждет широкий и весьма интригующий выбор напитков с закусками. Прямо в пол встроена ванна-джакузи, где невероятно приятно полежать после поездки на лодке с бокалом чего-нибудь по вкусу. При этом открывающиеся виды таковы, чтобы ради них не жалко и умереть, не то что провести 45 минут на катере.

Отдохнув, можно наконец подняться на второй этаж, открыть деревянную дверь при помощи магнитной карты и вот он... ваш волшебный приют, сокровищница комфорта и продуманного дизайна. Нас внутри ждала прекрасная двухспальная постель с дорогим бельем, плюс роскошная ванная комната с ванной и открытым душем. Пожалуй, так мог бы выглядеть дом мечты Бильбо Бэггинса, если бы тот решил потратить все золото на Пхукете. И, с учетом моего роста, я считаю, что у меня есть все основания сделать это за него.

Не подумайте, что помещения по-хоббичьи тесные, отнюдь нет. Дом на дереве спланирован и оформлен настолько превосходно, что ты чувствуешь себя в нем комфортнее, чем в любом эльфийском замке или модном лофте. Плюс, едва ли у какого хоббита был такой уютный балкончик с видами на закаты в Андаманском море.

Более того, если вдруг на втором этаже покажется слишком уютно (вдруг, такое тоже бывает?), то всегда можно спуститься вниз за очередным напитком. Хотя свой собственный холодильник есть и в спальне, причем он отнюдь не пустой.

После захода солнца вилла превращается в волшебную пещеру в cреди листвы. Дом на дереве оживает мягкой подсветкой на втором этаже, а джакузи внизу подсвечивается синим флюоресцентным светом, приглашая еще раз погрузиться в воду перед сном.

В ходе визита я не упустил шанс встретиться с Джозефом Рэссом, совладельцем и одним из создателей TreeHouse Villas. Буквально минуты знакомства с этим очаровательным и гостеприимный человеком было достаточно, чтобы понять, почему проект настолько уникален. Джозеф – успешный отельер и предприниматель, но в глубине души – талантливый дизайнер, причем основа его кредо – внимание к деталям, проявившиеся и в TreeHouse Villas.

По словам Джозефа, он хотел создать не меньше, чем уголок рая, или «бутик-рай», как он сам выразился.

«Я хотел выстроить экосистему, а не надстройку на ней. Мне хотелось встроить дома в природное окружение. Я изначально знал, что хочу для этих вилл совершенно уникального расположения и оформления, но сперва мне нужно было найти архитектурно-техническое решение. Затем я заглянул в Underwood Art Factory Джона Андервуда на Пхукете и увидел раннюю версию проекта домов на деревьях. Я спросил Джона об этой задумке, и он ответил, что это всего лишь безумная идея, над которой он работал. На это я заявил ему, что безумная идея просто прекрасна», – рассказывает Джозеф.

Собрав капитал на прототип виллы, Джон и Джозеф приступили к работе. В своей студии Джон часть за частью собрал стальную несущую конструкцию, затем на Яо-Ной подготовили площадку, и перевезли основу будущей виллы по морю, после чего собрали, словно конструктор. Вложившимся в создание прототипа инвесторам хватило одного взгляда, чтобы дать TreeHouse Villas зеленый свет.

Джозеф лично занимался оформлением интерьеров и подбором мебели. Получившиеся виллы – живое воплощение его художественного таланта и страсти к дизайну. И я бы мог еще долго описывать прелести домов не деревьях, но одними ими очарование TreeHouse Villas не ограничивается.

На территории отеля есть клабхаус с фантастическим и разнообразнейшим меню, в котором одинаково прекрасны как рецептура блюд, так и подача. Также TreeHouse Villas располагает плавательным бассейном и сауной, чудесным пляжем с лежаками и креслами у самой воды, пляжным баром в виде деревянной хижины, где можно вечером выпить по коктейлю под живую музыку.

Разумеется, прямо в отеле можно заказать экскурсионную программу. Я воспользовался возможностью взять каяк и неторопливо изучить близлежащие бухты, скалы, нетронутые джунгли и первозданные пляжи.

Также было бы непростительно не упомянуть уровень сервиса и внимания со стороны персонала. В TreeHouse Villas вы окружены заботой с того мгновения, как ваша нога ступит на причал. После этого беспокоиться вам совершенно не о чем.

Помня о том, что бизнес должен быть социально ответственным, Джозеф принял решение набрать персонал из числа членов местного сообщества, открыв им новые карьерные возможности в жизни. Сейчас на долю местных жителей приходится 95% сотрудник TreeHouse Villas. Кроме того, Джозеф реализует на острове и ряд благотворительных программ.

TreeHouse Villas – это проект, реализованный по высочайшим экологическим стандартом, что подтверждает наличие сертификата Travel Gold Life, признаваемого туристическим бизнесом по все миру. Вместе с отелем Джозеф возвел станцию переработки отходов, водоочистной комплекс, электростанцию.

Подводя итог, я могу сказать, что TreeHouse Villas – это магический микрокосмос, который решительно не хочется повидать. За время работы в журналистике мне довелось побывать в одних из самых лучших и дорогих гостиниц, но именно этот проект я бы назвал первым среди них на свой личный вкус. А если говорить совсем честно, то просто первым.

Курортный комплекс Treehouse Villas находится на острове Яо-Ной в заливе Пханг-Нга. Тел: +66 (0) 76 584 450. Сайт: www.treehouse-villas.com.